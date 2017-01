Berlin Die SPD setzt laut Kanzlerkandidat Martin Schulz bei der Wahl auf Sieg

Die Sozialdemokraten wollten, „in welcher Konstellation auch immer“, den Bundeskanzler stellen, sagte Schulz am Mittwoch nach einer Fraktionssitzung in Berlin.

So reagiert die Schwester

Bis zur Wahl werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Die SPD werde im Wahlkampf jedoch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung deutlich machen.Auf die Frage, welche Rolle der bisherige SPD-Chef Sigmar Gabriel als Außenminister spielen solle, antwortete Schulz, Gabriel solle dafür stehen, dass Deutschland Europa zusammenhalte. Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass Vizekanzler Gabriel sich nun Schulz unterordnen sollte: „Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen“, so Oppermann.Der bisherige EU-Parlamentspräsident unterstrich, dass unter seiner Führung das Schicksal Europas, der Kampf gegen Rechtspopulisten und für die Demokratie einen großen Stellenwert einnehmen sollen. Schulz - der nie ein Regierungsamt hatte - war bemüht, seine Erfahrungen als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen und als Fraktionschef im Europa-Parlament hervorzuheben.Freude, Stolz und ein bisschen Sorge um den kleinen Bruder: Die Schwester des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz spricht von einer „wahnsinnig großen Ehre“. Der „Heilbronner Stimme“ vom Donnerstag sagte Doris Harst, die selbst in der SPD aktiv ist: „Als Schwester hat man natürlich auch ein bisschen Grummeln im Bauch in Anbetracht der großen Verantwortung, die auf ihn zukommt.“Sie fügte hinzu: „Aber als Schwester und Sozialdemokratin freue ich mich natürlich auch sehr, dass jemand wie Martin seine Heimat in so exponierter Position vertreten darf, zunächst als Vorsitzender einer so ehrwürdigen Partei, wie die SPD es ist.“ Harst zeigte sich voller Zuversicht: „Ich traue ihm das zu, dass er das schaffen wird, und dass er alles geben wird.“ Schulz soll Parteichef der SPD werden und die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl im September führen. Der 61-Jährige war bis vor kurzem EU-Parlamentspräsident.