Politik Die Konsequenzen des Terrors: Politiker mit neuen Vorschlägen für mehr Sicherheit

Seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt diskutiert die Republik über die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Im Gespräch sind Fußfesseln und Abschiebehaft. So reagieren die Parteien auf die schnellen Ideen.

Berlin – Fast im Stundentakt werden neue Vorschläge laut, wie das Land den neuen Herausforderungen begegnen kann. „Was wir eigentlich brauchen, ist nicht nur ein besserer Verfassungsschutz in Deutschland, sondern ist eine Art FBI“, fordert zum Beispiel Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz. Ideen für mehr Sicherheit gibt es viele. Richtige Lösungen nur wenige.

Im Gespräch ist zum Beispiel die elektronische Fußfessel. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wollen demnach nicht nur verurteilte Terroristen nach der Haft, sondern auch Personen, denen die Behörden einen Anschlag zutrauen, mit Fußfesseln kontrollieren. Damit griffen sie eine alte CSU-Forderung auf. Als Allheilmittel gilt die Fußfessel nicht, sie könnte aber ein Baustein für eine verbesserte Überwachung von Gefährdern sein.

Über eine weitere Ausweitung der Videoüberwachung, wie sie Vertreter der unterschiedlichsten politischen Lager nach dem Terroranschlag von Berlin forderten, sind sich Union und SPD im Grunde einig. Die Videoüberwachung, die es bereits an einigen öffentlichen Plätzen gibt, ist in vielen Fällen grundsätzlich erlaubt. Die Grünen lehnen eine massive Ausweitung von Videoüberwachung ab. Sie halten Kameras an neuralgischen Punkten wie U-Bahnhöfen aber für sinnvoll.

Für einen guten Vorschlag hält Innenminister Thomas de Maizière die Forderung für den Ausbau des Bundesamts für Verfassungsschutz zur Zentralbehörde – auf Kosten der Landesämter für Verfassungsschutz. Allerdings gibt es dagegen einen erbitterten Widerstand aus den Ländern. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sagt etwa: „Eine Auflösung des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen.“ Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel hält wenig von den Plänen. Die Behörden wären durch eine solche Reform jahrelang mit sich selbst beschäftigt. Die Grünen hingegen sprechen sich für einen Neustart des Verfassungsschutzes und die Gründung eines „neuen Bundesamtes zur Gefahren- und Spionageabwehr“ aus. Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht kritisiert, die Bundesregierung habe die Polizei kaputt gespart und fordert eine „bessere Ausstattung der Polizei“.

Auch der Ruf nach Abschiebung von Flüchtlingen, die aus einem als sicher geltenden Staat kommen, wird lauter. Denn diese haben in Deutschland normalerweise kein Recht auf Asyl. Bislang scheiterte die vom Bundestag beschlossene Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien (Maghreb-Staaten) als sogenannte „sichere Herkunftsländer“ am Widerstand der Grünen im Bundesrat. Doch in die Sache scheint Bewegung zu kommen. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bei Länderkollegen für eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die drei Maghreb-Staaten werben.

Doch vor der Abschiebung steht erst einmal die Einreise. Auch hier soll es, geht es nach dem Willen der Union, Änderungen geben: Um die Identität von Flüchtlingen schon vor der Einreise nach Deutschland zu klären, sollen in Grenznähe sogenannte Transitzonen eingerichtet werden. Die SPD lehnt das ab. „Wir wollen keine Haftanstalten an der Grenze“, sagt Partei-Vize Ralf Stegner. Einigkeit besteht aber darüber, dass bei der Registrierung von Asylbewerbern Verbesserungsbedarf besteht.

Sind Migranten aber als ausreisepflichtige Gefährder identifiziert worden, sollen diese in Zukunft bis zu 18 Monate in Abschiebehaft genommen werden können, wenn noch kein Ausreisetermin in Sicht ist, weil etwa Papiere aus den Herkunftsländern fehlen. Das haben Maas und De Maizière beschlossen. Abschiebehaft für abgelehnte Asylbewerberist ist, rein rechtlich, bereits jetzt in vielen Fällen möglich – auch für Personen, die nicht als Gefährder eingestuft werden. Sie wird aber in der Praxis nur recht selten von den Gerichten angeordnet.

Eine „nationale Kraftanstrengung“ bei bei Abschiebungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Ein Gutachten der Beraterfirma McKinsey, das die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, rechnet für 2017 mit bis zu 570 000 ausreisepflichtigen Personen. Tatsächlich seien im vergangenen Jahr aber nur 85 000 Ausreisen erfolgt. McKinsey empfiehlt, den Druck auf ausreisepflichtige Ausländer zu erhöhen, gleichzeitig aber auch Anreize für eine freiwillige Rückkehr zu schaffen. Innenminister de Maizière will es möglich machen, dass die Länder dem Bund die Verantwortung für die Abschiebungen übertragen. Der Bund könnte dann sogenannte Bundesausreisezentren in Flughafennähe schaffen.

Nach wie vor gibt es aber einen Streitpunkt in der Asylpolitik zwischen CDU und CSU: die Flüchtlingsobergrenze. Nicht mehr als 200 000 Flüchtlinge solle Deutschland pro Jahr aufnehmen, so die CSU. Angela Merkel lehnt eine starre Obergrenze ab, ebenso die SPD. Doch auch in weiten Teilen von CDU und SPD besteht Einigkeit, dass es eine ungebremste Zuwanderung nicht mehr geben darf. Bei den Grünen heißt es: „Mit uns wird es keine Obergrenze geben.“ Auch einer Koalition, die eine starre Begrenzung plant, würden die Grünen nicht beitreten.