vor 4 Stunden Uli Fricker Exklusiv Politik Die Flüchtlings-Obergrenze war für Österreich richtig

Anders als in Deutschland, gibt es in Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge. Politik-Redakteur Uli Fricker ist der Meinung, das Einhalten von Maß und Mitte in der Flüchtlingsfrage von Österreich helfe auch Deutschland.