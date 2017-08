Barcelona Deutsche stirbt nach Anschlägen in Katalonien  Zahl der Todesopfer steigt auf 16

Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine 51-jährige deutsche Urlauberin ist am Sonntag an den Folgen des islamistischen Terroranschlags in Barcelona gestorben. Die Frau sei im Krankenhaus in Barcelona ihren schweren Verletzungen erlegen, meldete die spanische Tageszeitung „El País“ (online) unter Berufung auf die katalanische Gesundheitsbehörde.



Die Deutsche war am 17. August in Barcelona schwer verletzt worden, als ein von einem islamistischen Attentäter gesteuerter Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit im Zick-Zack-Kurs durch die Ramblas raste, eine der Flaniermeilen in der katalanischen Hauptstadt. Insgesamt sind damit bislang 16 Menschen bei den Anschlägen der Terrorzelle in Barcelona und dem Küstenort Cambrils ums Leben gekommen. Rund 120 Personen wurden verletzt, 24 davon werden noch in den Krankenhäusern der Region behandelt.



Am Samstag demonstrierten in der Innenstadt von Barcelona Polizeiangaben zufolge rund 500.000 Menschen gegen den Terror, darunter auch der spanische König Felipe VI.. Ein Teil der Menge pfiff dabei den Monarchen aus und forderte einen unabhängigen katalanischen Staat.

Bei den Anschlägen war am 17. August ein 22-jähriger gebürtiger Marokkaner mit einem Lieferwagen in die Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas gerast. In Cambrils lenkten Angreifer einen Pkw in eine Gruppe von Passanten. Zu beiden Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ermittlungen zufolge planten die Attentäter ursprünglich wesentlich größere Anschläge mit Bomben auf Wahrzeichen in Barcelona. Nach einer Explosion in ihrer mutmaßlichen Bombenwerkstatt änderten sie jedoch ihren Plan.