Martin Ferber, Berlin Exklusiv Politik Desaster für Maas: Gutachten stuft Facebook-Gesetz als verfassungswidrig ein

Justizminister Maas will Facebook und Co. per Gesetz verpflichten, nach Eingang einer Beschwerde den beanstandeten Text zu löschen. Doch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags stellt fest, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Berlin-Korrespondent Martin Ferber kommentiert.