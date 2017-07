vor 3 Stunden Susanne Güsten , Istanbul Exklusiv Istanbul Der türkische Staatschef Erdogan isoliert sich und sein Land

Die Türkei entwickelt sich immer mehr zu einer Despotie, in der Staatschef Erdogan fastunbeschränkte Macht hat. Doch damit wird er am Ende scheitern, kommentiert Susanne Güsten, SÜDKURIER-Korrespondentin in Istanbul.