vor 4 Stunden Alexander Michel Exklusiv Politik Der Weichensteller: Schulz' Linksruck nutzt Merkels kommendem Wahlkampf

Die SPD hat die Union in Umfragen überflügelt. Doch von einer Wechselstimmung zu sprechen, ist verfrüht. Von Schulz ist bisher nur bekannt, dass er nach links will. Aber will das die Mehrheit der Wähler auch?