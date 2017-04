Leitartikel Der Krieg in Syrien führt uns die eigene Hilflosigkeit vor Augen

Der Westen ist im Umgang mit Syrien in einer politischen Sackgasse gefangen. Daran wird sich so schnell nichts ändern, meint Politik-Redakteurin Margit Hufnagel.

Die Worte sind so markig, dass man meinen könnte, der internationalen Gemeinschaft sei nun endgültig der ohnehin nur noch von diplomatischem Flickwerk zusammengehaltene Kragen geplatzt. Von "Kriegsverbechern" spricht Außenminister Sigmar Gabriel mit eindeutigem Blick auf Syriens Machthaber Baschar al-Assad. "Barbarei", zürnt sein US-Kollege in Richtung Damaskus. Empörung in Paris, Entsetzen in Brüssel, Aufruhr in London. Keine Frage: Der Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun könnte so etwas wie die Wende in diesem scheinbar unendlichen Krieg sein. Immerhin markiert das Massaker einen der schlimmsten Angriffe auf das Volk – und an Grauen fehlte es den Menschen in Syrien in den vergangenen sechs Jahren wahrlich nicht.

Doch auch diesmal werden die kernigen Worte verpuffen und einen weiteren Beweis für die Hilflosigkeit des Westens liefern. Denn so viel in Syrien auch ungewiss sein mag, eines ist sicher: Der Einfluss Europas auf den Verlauf des Konfliktes ist gering. Und seit auf dem Balkan Stacheldraht die Flüchtlinge abhält, ist auch das Interesse an einer Lösung deutlich gesunken. Auf diesen beiden Gewissheiten kann sich Assad prächtig ausruhen. Er weiß: So sehr die Welt auf ihn schimpfen mag, so gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen ihn vorgeht. Die anderen Kriegsparteien sind ihm längst ebenbürtig im Verüben von Gräueln und damit keine politische Alternative. Eine gemäßigte Opposition, in die der Westen sein Vertrauen setzen kann, ist in der Brutalität dieses Krieges pulverisiert worden. Die Welt hat damit die Wahl zwischen Pest und Cholera – und hofft, dass Stillhalten für den Moment den geringsten Schaden anrichtet.

Die Syrien-Konferenz, die derzeit in Brüssel abgehalten wird, wird damit zum Gipfeltreffen der Hilflosigkeit. Am Ende sitzt ein Diktator, der sein Volk in Geiselhaft nimmt, ohnehin immer am längeren Hebel.

Wie schnell auch nur kleinste Bewegungen das große Ganze in unangenehme Schwingungen versetzen können, lässt sich immerhin aktuell beobachten. Sollte tatsächlich Assad hinter dem Giftgasangriff stecken – was noch längst nicht bewiesen ist – so wäre dies auch eine Reaktion auf die neuen Kräfteverhältnisse in den USA. Denn so laut der amerikanische Außenminister heute tönt, so sehr hat Washington den brutalen Machthaber in seiner Position gestärkt. Wie sonst nur Russland, spricht Präsident Trump auf einmal davon, dass das syrische Volk in einem demokratischen Prozess über seine politische Führung entscheiden soll. Wo Obama gegen Assad zürnte, geht Trump in eine stille Duldung über. Das heißt nichts anderes, als dass Baschar al-Assad auch künftig unter Duldung der Weltmacht USA an der Macht bleiben wird. Nicht nur, dass mit diesem Lavieren die Position des Westens insgesamt geschwächt wird. Wie sollte ein "demokratischer Prozess" in einem zerstörten Land auch aussehen? In einem Land, in dem der Iran, die Türkei und Russland ihre ganz persönliche Agenda verfolgen? In dem die politische Vielfalt nicht einmal mehr als Kulisse aufrecht erhalten wird? Einem Land, das die Hälfte seiner Bevölkerung in die Flucht getrieben hat?

Assads Herrschaft mag daher gesichert sein. Doch auch sein Schicksal hängt an einem seidenen Faden. Der scheinbar so mächtige Präsident ist abhängig von den Launen seiner Alliierten. Ohne Russlands Luftwaffe und Teherans Milizen könnte er seine Feinde nicht in Schach halten. Assad ist die Handpuppe in einem brutalen Theater um Einflusszonen und Kräfteverhältnisse. Sollten sie ihn eines Tages auf dem Altar der politischen Deals opfern, ist sein Schicksal bestätigt. Und das wohl nicht nur politisch.

Für Syrien verheißt dieses Puzzle des Grauens nichts Gutes. In den Orten wächst eine Generation heran, die nichts anders als Krieg und Terror kennt, die keine Chance auf Bildung hat und fürs Leben gezeichnet bleiben wird. Mehr als 650 Kinder kamen 2016 im Bürgerkrieg ums Leben. Mindestens 2,8 Millionen Minderjährige leben in Gebieten, die schwer zu erreichen sind. Sechs Millionen Kinder sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sie verdienen es, dass ihr Leid zumindest nicht ignoriert wird.