Pfullendorf/Berlin Der Generalinspekteur bringt viel Zeit mit: Volker Wieker in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne

Sechs Stunden lang sprach Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker in Pfullendorf mit Soldaten über den Skandal um sexuelle Demütigungen und nächtliche Übergriffe.

Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr brachte mehr Zeit mit in die Staufer-Kaserne als vorgesehen. Um 9.30 Uhr passierte sein Mercedes das Tor, um 13.30 sollte der Termin beendet sein. Doch Generalinspekteur Volker Wieker (62) blieb zwei Stunden länger.

Dass sich der ranghöchste Soldat der Truppe so viel Zeit nahm, um sich ein Bild von den Missständen in der Kaserne zu machen, zeigt, dass man in Berlin den Skandal um sexuelle Demütigungen und fragwürdige Aufnahmerituale aufklären und gegensteuern will.

Augenzeugen sahen Wiekers Dienst-Mercedes vor dem Gebäude des Kommandeurs halten. Wie der SÜDKURIER aus dem Kreis der Beobachter erfuhr, saß Oberst Thomas Heinrich Schmidt (57), Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, aber nicht mit am Tisch, als sich Wieker von leitenden Dienstgraden "zur Inneren Lage in ihrem Verantwortungsbereich" vortragen ließ, wie es in einer Mitteilung der Bundeswehr heißt. Angeblich soll Schmidt erst kommende Woche wieder in der Kaserne sein. Laut "Bild"-Zeitung wurde er bereits versetzt, die Bundeswehr bestätigt dies aber nicht.

Schon in der Wahl seiner Uniform zeigte Wieker, dass er in Pfullendorf nicht als Schreibtischgeneral gesehen werden will, sondern als Offizier, der den Draht in die Truppe pflegt: Er trug – wie alle am Tisch – den tarngefleckten Feldanzug. Umgeben war Wieker von den Chefs mehrerer Teileinheiten des Zentrums – etwa 15 Offiziere und Feldwebel-Dienstgrade. Auch Lehrgangsteilnehmer waren eingeladen.

Über den konkreten Inhalt der Gespräche bewahrt die Bundeswehr zwar Stillschweigen, doch nimmt sie auf ihrer Website in einer ungewohnt umfangreichen Form zu den Skandal-Ermittlungen Stellung. Demnach beklagte sich eine Soldatin schon 2014 über den mit ihr in der Kaserne gepflegten "Umgang". Daraufhin wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die Ende 2014 ihren Bericht vorlegte. "Organisatorische Maßnahmen" sollten Besserung bringen.

Im August 2016 kam es zu den von einem weiblichen Leutnant gemeldeten "entwürdigenden Handlungen" (Bundeswehr) bei der sanitätsdienstlichen Ausbildung, bei der nackte Soldaten gedemütigt und gefilmt wurden. Die Truppe räumt ein, es sei zu Mobbing gegen die Offizierin gekommen. Eine umgehende Anweisung sollte die Missstände bei der Ausbildung abstellen, wegen des Mobbings wurde disziplinarisch ermittelt.

Inzwischen wurde die Teileinheit, die die Erstversorgung von Verletzten lehrt, neu geordnet. Sieben Führungskräfte seien versetzt oder mit anderen Aufgaben betraut worden. Der weibliche Leutnant, der die Sache ins Rollen brachte, wandte sich Ende Oktober 2016 schriftlich an Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) und bekräftigte die Vorwürfe. Daraufhin telefonierte General Wieker mit ihr und begleitete die Ermittlungen. Ein Zwischenbericht liegt nun vor. Bei den sieben Mannschaftsdienstgraden, die Aufnahmerituale mit kalten Duschen zu verantworten haben, wurde die Entlassung aus dem Dienst beantragt. Bis dahin ist ihnen verboten, Uniform zu tragen.

Rainer Arnold, SPD-Wehrexperte im Bundestag, hält es auf Nachfrage des SÜDKURIER für ein "Ärgernis", dass die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses nicht in die Vorgänge eingeweiht wurden, obwohl man mehrfach "in vertraulichen Gesprächen" mit Ministerin von der Leyen sitze. Arnold fordert einen "personellen Neuanfang" in Pfullendorf. Gerade in Spezialeinheiten würden Soldaten gebraucht, "die verantwortlich handeln".

Innere Führung

Die Bundeswehr sollte nach ihrer Gründung im Jahr 1953 aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus lernen. In der Tradition von Hitlers Wehrmacht und ihrer Vorgänger-Armee, der Reichswehr der Weimarer Republik, hatte sich der Soldat dezidiert unpolitisch zu geben. So hatten Angehörige der Reichswehr, einer Berufsarmee, kein Wahlrecht. Das Konzept der Inneren Führung sollte mit dieser antidemokratischen Tradition brechen und stellte das Leitbild des "Staatsbürgers in Uniform" ins Zentrum der neuen Wehrpflicht-Armee. Der Soldat gilt demnach ausdrücklich als in Staat und Gesellschaft integriert, Befehl und Gehorsam sind ethischen Grenzen unterworfen. Es gilt der Primat der Politik. Einer der Vordenker war Generalleutnant Wolf von Baudissin (1907-1993) (mic)