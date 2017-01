Paris Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern

Seit dem Osloer Abkommen von 1993 näherten sich Israel und die Palästinenser immer wieder an. Und doch hatten alle Gespräche bisher nicht den erhofften Erfolg: Frieden im Nahen Osten.



Ein Überblick:

Die strittigsten Fragen sind weiter die Grenzziehung, der Status von Jerusalem, das Schicksal palästinensischer Flüchtlinge und Vertriebener sowie Sicherheitsgarantien für Israel.Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO erkennen sich im „Osloer Abkommen“ erstmals offiziell an. Eine palästinensische Autonomiebehörde soll etabliert werden und in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen mit Israel kooperieren.Israels Ministerpräsident Izchak Rabin, Außenminister Schimon Peres und PLO-Chef Jassir Arafat werden für das Konzept „Land gegen Frieden“ mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.In Ägypten einigen sich Rabin und Arafat auf das Abkommen „Oslo II“. Es spricht den Palästinensern die Autonomie über etwa ein Drittel des Westjordanlandes zu.In Wye bei Washington wird ein Abkommen über den Abzug der Israelis aus weiteren palästinensischen Gebieten geschlossen.In Camp David (USA) scheitert der Nahost-Gipfel mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak und Arafat. Umstritten ist unter anderem, welchen Status Jerusalem haben soll.In Taba (Ägypten) kommen Israel und die Palästinenser einer Einigung so nahe wie nie zuvor. Die Gespräche enden kurz vor den israelischen Wahlen und werden nicht wieder aufgenommen.Inmitten der zweiten Intifada bekräftigen Israel und die Palästinenser im jordanischen Akaba ihr Bekenntnis zum Nahost-Friedensplan („Road Map“). Er sieht ein Ende der Gewalt und einen unabhängigen Palästinenserstaat vor.Israel räumt alle Siedlungen im Gazastreifen und vier weitere im Westjordanland.In Annapolis (Maryland) vereinbaren der israelische Regierungschef Ehud Olmert und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas direkte Friedensgespräche, die innerhalb eines Jahres eine Zwei-Staaten-Lösung herbeiführen sollen. Die Initiative scheitert jedoch wenig später.US-Präsident Barack Obama, Abbas und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einigen sich in New York auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche.Netanjahu und Abbas nehmen die Gespräche in Washington wieder auf. Wenige Wochen später brechen die Palästinenser die Gespräche ab. Grund ist die Weigerung der israelischen Regierung, einen zehnmonatigen Baustopp in den Siedlungen zu verlängern.Nach mehr als einem Jahr des Stillstands setzen sich Israelis und Palästinenser in der jordanischen Hauptstadt Amman wieder an einen Tisch. Die Unterhändler kommen über Vorgespräche jedoch nicht hinaus.Zum Abschluss von US-Außenminister John Kerrys sechster Vermittlungsreise in den Nahen Osten in fünf Monaten beginnen erneut direkte Gespräche zwischen den beiden Parteien. Sie kommen allerdings zu keinem Abschluss.Die radikal-islamische Hamas und die gemäßigte Fatah kündigen eine Übergangsregierung sowie innerhalb eines Jahres Präsidenten- und Parlamentswahlen an. Israel reagiert verärgert auf die Einigung der Palästinenser und setzt die Friedensgespräche aus.