Berlin/Washington Dear Mr. President, don't build this wall  Bürgermeister von Berlin schreibt Brief an Trump

„Dear Mr. President, don't build this wall“ – Bürgermeister von Berlin schreibt Brief an Trump

Trump und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto kommen sich trotz eines Telefonats nach dem Twitter-Schlagabtausch nicht näher. Der geplante Bau der Grenzmauer stößt auch in Deutschland auf heftigen Widerstand. Jetzt richtet sich sogar Berlins Bürgermeister Michael Müller in einem Brief direkt an Trump.

Der geplante Mauerbau von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko alarmiert auch den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD). „Berlin, die Stadt der Teilung Europas, die Stadt der Freiheit Europas, kann nicht kommentarlos zusehen, wenn ein Land plant, eine neue Mauer zu errichten“, erklärte Müller am Freitag. „Wir Berlinerinnen und Berliner wissen am besten, wieviel Leid eine durch Stacheldraht und Mauer zementierte Teilung eines ganzen Kontinents verursacht hat“, fügte der Regierungschef hinzu. Gerade Deutsche und Berliner dürften es nicht hinnehmen, „wenn alle unsere historischen Erfahrungen von denjenigen über den Haufen geworfen werden, denen wir unsere Freiheit zum großen Teil verdanken, den Amerikanern“.

Müller appellierte an Trump, „diesen Irrweg von Abschottung und Ausgrenzung nicht zu gehen“. In Anspielung auf den berühmten Satz des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan „tear down this wall“ („reißen Sie diese Mauer nieder“) formulierte Müller: „Dear Mr. President, don't build this wall“ („Lieber Herr Präsident, bauen Sie diese Mauer nicht“). Reagan hatte seine Worte 1987 am Brandenburger Tor an den sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow gerichtet.

Nach Twitter-Schlagabtauch: Keine Einigung zwischen Trump und Mexikos Präsident

Am Freitagabend haben sich US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Kollege Enrique Peña Nieto in einem Telefongespräch um die Entschärfung ihres Streits um den geplanten US-Grenzwall bemüht, den sie zuvor über den Kurzbotschaftendienst Twitter ausgetragen hatten. Eine Annäherung in der Sache wurde in dem einstündigen Gespräch jedoch nicht erzielt, wie aus Erklärungen des Weißen Hauses und des mexikanischen Präsidialämts hervorging.

Trump will, dass Mexiko die Milliardenkosten für die Mauer übernimmt. Peña Nieto lehnt das kategorisch ab. Wegen des Streits war ein ursprünglich für kommenden Dienstag geplanter Besuch Peña Nietos in Washington geplatzt. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht. Beide Seiten hielten ihre „klaren und sehr öffentlichen Differenzen“ über die Finanzierung des Mauerbaus aufrecht, hieß es in den Mitteilungen. Die beiden Präsidenten seien übereingekommen, ihre Meinungsverschiedenheiten im Rahmen einer Diskussion „über alle Aspekte der bilateralen Beziehung“ beizulegen. Das mexikanische Präsidialamt teilte auch mit, die Staatschefs hätten vereinbart, ihre Meinungsverschiedenheiten über den Mauerbau nicht mehr „öffentlich“ auszutragen. Trump berichtete von einem „sehr, sehr freundlichen“ Telefonat. Beide Seiten wollten an einer „neuen“ und „fairen“ Beziehung arbeiten, sagte er bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May. Trump kritisierte aber erneut, dass die US-Südgrenze nicht ausreichend geschützt sei – er nannte sie „weich und schwach“.

Er hatte Peña Nieto am Vortag de facto ausgeladen: „Wenn Mexiko nicht bereit ist, für die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen“, twitterte er. Peña Nieto sagte daraufhin prompt ab – was er ebenfalls über Twitter bekanntgab.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Januar 2017

Der neue US-Präsident hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Mauerbau entlang der 3200 Kilometer langen Grenze angeordnet. Er begab sich damit an die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Mit dem Wall will er die illegale Einwanderung und den Drogenhandel bekämpfen. Nach Schätzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, wird die Mauer zwischen zwölf und 15 Milliarden Dollar (11,2 und 14 Milliarden Euro) kosten. Andere Schätzungen reichen sogar bis zu 40 Milliarden Dollar. Wegen der mexikanischen Weigerung, den Mauerbau zu bezahlen, erwägt die Trump-Regierung nach Angaben von Präsidialamtssprecher Sean Spicer als eine unter mehreren denkbaren Optionen die Einführung einer Steuer von 20 Prozent auf mexikanische Importe. Aus den Einnahmen könne der Mauerbau „leicht“ bestritten werden, sagte Spicer. Eine solche Steuer wäre ein schwerer Schlag gegen das seit 1994 bestehende Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta – das Trump aber ohnehin neu verhandeln und gegebenenfalls sogar aufkündigen will. Er bezeichnet das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada als Desaster für die US-Wirtschaft, das Millionen von Jobs gekostet habe. Die früheren US-Regierungen hätten sich bei den Verhandlungen über Nafta von Mexiko „über den Tisch ziehen lassen“, sagte Trump bei seinem Auftritt mit May. Die USA seien dabei „zu Brei geschlagen“ worden. Der US-Präsident verwies auf das US-Handelsdefizit mit Mexiko von 60 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.