Berlin De Maizière leitet Ausschluss der NPD von staatlicher Finanzierung ein

Nach dem gescheiterten Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPDhat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein Gesetzesverfahren eingeleitet, um der Partei die staatliche Finanzierung zu entziehen.

Steuermittel für die #NPD sind staatliche Direktinvestition in

rechtsradikale Hetze. Wir haben Entzug der Finanzierung auf den Weg gebracht. https://t.co/aDwKz5hf1L — Heiko Maas (@HeikoMaas) 7. April 2017

Er habe am Freitag „eine entsprechende Formulierungshilfe für die notwendige Änderung des Grundgesetzes und weiterer Gesetze an die Spitzen der Regierungsfraktionen übersandt“, teilte der Minister in Berlin mit. Es sei ein „nur schwer erträglicher“ Zustand, eine als verfassungsfeindlich eingestufte Partei mit Steuermitteln zu unterstützen, fügte er hinzu.Bundesjustizminister Heiko Maas dringt auf ein rasches Ende der Parteienfinanzierung aus Steuermitteln für die NPD. „Entsprechende Möglichkeiten haben wir sehr sorgfältig geprüft; das ist in dieser Legislaturperiode machbar“, teilte der SPD-Politiker am Freitag mit. Eine Formulierungshilfe für die notwendigen Gesetzesänderungen hatte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) kurz zuvor an die Regierungsfraktionen übersandt, um eine Initiative des Parlaments zu unterstützen.Die erforderliche Änderung des Grundgesetzes braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Steuermittel für die NPD seien eine „staatliche Direktinvestition in rechtsradikale Hetze“, sagte Maas. „Viel wichtiger“ bleibe in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus aber, eine „klare Haltung“ gegen Hetze zu zeigen. Das sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft: „Wir alle sind gefordert, unsere Demokratie und unsere Grundrechte entschlossen zu verteidigen.“