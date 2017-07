vor 5 Stunden dpa Rom/London/Zürich/Paris Das sagt die internationale Presse zum G20-Gipfel in Hamburg

Von Hamburg im Kriegszustand und einem Debakel für die deutschen Polizeikräfte schreibt die italienische Presse mit Blick auf die Krawalle um den G20-Gipfel. Britische Blätter beschäftigen sich mit der Machtverteilung zwischen Washington und Berlin.