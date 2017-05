vor 8 Stunden Bernhard Junginger Politik "Das geht unter die Haut": Das sind die Reaktionen auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Die regierende SPD hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein eine bittere Schlappe erlitten. Bei der CDU ist der Jubel groß. Unser Korrespondent Bernhard Junginger über die Reaktionen in Berlin.

„Birnen, Bohnen und Speck“ reichen die Genossen im Berliner Willy-Brandt-Haus, der im Norden beliebte Eintopf soll die passende kulinarische Grundlage für die geplante Party zur Wahl in Schleswig-Holstein liefern. Doch auf das gräuliche Dreierlei im Warmhaltebehälter hat schon vor der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kaum einer Lust. Und als die ersten Hochrechnungen auf den Großbildleinwänden im stahl-gläsernen Foyer der Parteizentrale erscheinen, vergeht den kaum hundert hier versammelten SPD-Anhängern endgültig der Appetit. Die eben noch gespannt-erwartungsfrohen Gespräche verstummen schlagartig, als klar wird, welches Debakel, welche Schlappe die Sozialdemokraten im Norden erlitten haben.



Von 30,4 Prozent der Stimmen bei der Wahl 2012 abgestürzt auf nur noch 26,5 Prozent. Die sogenannte Küstenkoalition, das landestypische Dreierlei aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband – definitiv abgewählt. Eine klare Absage an den bisherigen SPD-Ministerpräsidenten Thorsten Albig und ein Dämpfer für die SPD-Ambitionen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche und die Bundestagswahl in viereinhalb Monaten.



SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz versucht denn auch erst gar nicht, die Niederlage schönzureden: „Ich bin enttäuscht und traurig, das geht unter die Haut“, sagt er, gratuliert der CDU zu einem „großen Erfolg“. Nach der Pleite im Saarland vor wenigen Wochen ist er bereits die zweite Niederlage, die er als Parteichef verantworten muss. Und so hakt Schulz die Niederlage in Kiel auch postwendend ab und versucht die SPD auf den Endspurt des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen einzuschwören: „Jetzt werden wir die Ärmel hochkrempeln und zeigen, dass Hannelore Kraft die bessere Alternative ist“.



Im Konrad-Adenauer-Haus bei der CDU dagegen ist der Jubel groß: Fulminanter Sieg für den erst 43-jährigen Daniel Günther, die CDU von 30,8 Prozent 2012 auf 32,8 geklettert, herbe Verluste für die SPD. Generalsekretär Peter Tauber führt den Wahlsieg seiner Partei darauf zurück, dass sie „geschlossen gekämpft“ und die Kräfte richtig konzentriert habe. Nun müsse die CDU in Nordrhein-Westfalen bis kommenden Sonntag „weiter bei Wind und Wetter, auf Straßen und Plätzen und an den Haustüren Wahlkampf machen, damit auch dort der Politikwechsel gelingt“. Und der CSU-Europapolitiker Manfred Weber glaubt: „Der Schulz-Effekt ist für die SPD mehr und mehr ein Negativ-Effekt.“



Große Erleichterung herrscht bei den Grünen: Das gute Ergebnis von 2012 wurde mit 13 Prozent in etwa gehalten, für die bundesweit im Umfragetief steckende Ökopartei ist die befürchtete Wahlschlappe ausgeblieben. „Heute Abend gibt es einen klaren Wählerauftrag, die Wähler wollen die Grünen in der Regierung haben“, sagt Parteichef Cem Özdemir. Sein Hinweis, dass der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck „einer der beliebtesten Politiker dieses Landes“ sei, wurde als Hinweis darauf gewertet, dass Habeck auch im Bundestagswahlkampf eine größere Rolle als bisher spielen könnte.



FDP-Chef Christian Lindner sieht im starken Wahlergebnis seiner Partei ein „positives Signal für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche“. Dass die FDP von 8,2 auf bis zu 11,5 Prozent kletterte, sei Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki und den „modernen Themen“ der FDP zu danken.



Ähnlich niedergeschlagen wie bei der SPD ist dagegen die Stimmung im Berliner Karl-Liebknecht-Haus, der Zentrale der Linkspartei: Für einen Einzug in den Landtag reicht es bei weitem nicht. Bundestagsfraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch gibt sich kämpferisch und prophezeit für die Bundestagswahl ein „zweistelliges Ergebnis“.



Die AfD, die mit 5,5 Prozent der Stimmen erstmals den Einzug ins Kieler Parlament schafft, gibt sich dagegen zufrieden. „Wir sind stolz, in den zwölften Landtag in Folge eingezogen zu sein“, sagt Bundessprecher Jörg Meuthen: „Denn wir kommen von Null.“



Für den zerknirschten SPD-Chef Martin Schulz im Willy-Brand-Haus ist der Umstand, dass die AfD, die er erneut eine „Schande für Deutschland nennt“, vergleichsweise schwach abgeschnitten hat, das einzig Positive an diesem Abend: „Fast wäre es gelungen, die extreme Rechte aus dem Parlament herauszuhalten“, sagt er. Dann entschwindet er, vorbei am Rechaud mit dem inzwischen völlig zerkochten Birnen-Bohnen-Speck-Gemisch, in Richtung Aufzug.