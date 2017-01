Berlin Das Leben nach dem Anschlag  Wie hat sich der Alltag verändert?

Hat der Berliner Terroranschlag den Alltag verändert? Über die innere Sicherheit wird seit dem 19. Dezember täglich diskutiert. Doch in den meisten Fällen scheint das Leben in Deutschland zumindest äußerlich kaum betroffen.

- BERLIN: Das Leben in der Hauptstadt ist kaum beeinträchtigt. An Weihnachtsmärkten – etwa am Potsdamer Platz – wurden nach dem Anschlag Betonpoller aufgestellt. Dies war deutschlandweit bei Weihnachtsmärkten oder auch bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor der Fall. Dort wurden Gäste zudem verschärft kontrolliert, Rucksäcke durften sie nicht mitnehmen.

- SPORT: Die Sicherheitskonzepte rund um die Spiele der Fußball-Bundesliga werden laufend überprüft und angepasst, wie es vom Deutschen Fußball-Bund hieß. Bereits nach den Anschlägen von Paris und der Absage des Länderspiels in Hannover wurden die Einlasskontrollen verschärft. Bei den Wintersportereignissen seit dem Anschlag waren fast keine Veränderungen spürbar – etwa beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding oder bei der Vierschanzentournee.

- KONZERTE, KULTUR und KARNEVAL: Zufahrtsstraßen der Hamburger Elbphilharmonie wurden während deren Eröffnungsfeier mit Betonklötzen abgesperrt, Sprengstoff-Spürhunde waren im Einsatz. Bei anderen Veranstaltungen wie der Berlinale, dem Wacken-Festival oder den Bayreuther Festspielen sind die Maßnahmen noch unklar. Wie auf die Situation beim rheinischen Karneval Ende Februar reagiert wird, ist ebenfalls offen. Die Kölner Polizei bereitet noch ihren Silvester-Einsatz nach und sagte zu ihren Plänen bislang nichts.

- VOLKSFESTE: Bereits vor dem Berliner Anschlag war das Münchner Oktoberfest 2016 erstmals umzäunt worden. Der Deutsche Schaustellerbund rechnet als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin mit mehr Betonpollern bei Volksfesten.