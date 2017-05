Brüssel / Straßburg Dank Brexit: EU-Parlament könnte Standort in Straßburg bald aufgeben

Das Europäische Parlament ist ein Wanderzirkus. Rund 5000 Personen reisen zwischen den beiden Standorten Brüssel und Straßburg hin und her – ein immer wieder kritisierter Zustand. Das könnte sich nun bald ändern. Der Ausstieg der Briten aus der EU soll es möglich machen.

Am kommenden Montag geht der europäische Wanderzirkus wieder auf die Reise: 751 Abgeordnete plus Mitarbeiter sowie Dolmetscher, Journalisten, Mitarbeiter von Fraktionen und andere Helfer des Parlamentes wechseln von Brüssel nach Straßburg. Insgesamt rund 5000 Personen. Die Akten reisen auf acht Lkw nach. Am Donnerstag wird der gesamte Tross wieder nach Brüssel zurückgeschafft. Eine Prozedur, die sich zwölf Mal im Jahr wiederholt. Das Europäische Parlament ist des Reisens und der ewigen Diskussionen um das jährlich 200 Millionen Euro teure Pendeln längst leid. Rund 91 Prozent der Parlamentarier treten mehr oder minder offen für einen dauerhaften Tagungsort Brüssel ein. Nun könnte ein Durchbruch möglich werden: Der Brexit macht’s möglich. Es gibt einen Plan.

Gleich zwei EU-Agenturen sollen in den kommenden Monaten aus London auf den Kontinent geholt werden. Neben der Europäischen Bankenkontrolle (EBA) ist dies vor allem die wenig bekannte, aber gewichtige Europäische Arzneimittelbehörde (EMA). Über 900 hochqualifizierte Experten arbeiten dort, unterstützt von weiteren 95 lokalen Mitarbeitern. Rund 1000 Pharma-Firmen, Anwaltskanzleien und Consulting-Experten haben sich im Umfeld angesiedelt. Schließlich ist die EMA für die Zulassung neuer Medikamente zuständig. Ein echter Zukunftsmarkt und finanzieller Selbstläufer dazu. Denn die EMA bestreitet ihren Haushalt aus den Zulassungsgebühren der antragstellenden Unternehmen. Rund 40 Städte aus fast allen EU-Staaten, darunter auch sieben deutsche, haben sich als neue Standorte beworben. Doch das EU-Parlament hat andere Pläne.

Hinter den Kulissen arbeiten Volksvertreter aller Fraktionen an einem Deal, mit dem sie Frankreichs neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron überzeugen wollen, die historische Straßburg-Vereinbarung endlich aufzugeben. Dann könnte das Parlament dauerhaft in Brüssel tagen, dafür könnte die EMA nach Straßburg in die dortigen Gebäude ziehen.

Für die Hotels, Taxi-Unternehmen und Zulieferer der elsässischen Region, die bisher von den Politikern leben, wäre das wohl ein lukratives Geschäft. Denn im Gegensatz zum EU-Abgeordnetenhaus hat die EMA durchgehend geöffnet und zieht auch noch jährlich bis zu 36 000 Fachleute aus dem Pharma-Bereich an. Für Straßburg ein mehr als nur einträglicher Tausch. Weithin unbeachtet von der Öffentlichkeit beauftragten die 751 Volksvertreter der 28 Mitgliedstaaten bereits Ende April ihren Geschäftsführer mit der Ausarbeitung eines konkreten Plans und mit ersten Vorgesprächen. Offen äußern will sich bislang allerdings niemand, weil man verhindern möchte, dass der französische Parlamentswahlkampf von einem solchen EU-Thema überlagert werden könnte.

Doch die Chancen stehen offenbar gut. Sogar französische Abgeordnete (darunter potenzielle Mitglieder der künftigen Regierung von Emmanuel Macron) unterstützen das Gegengeschäft. Auch das niederländische Parlament hat bereits eine zustimmende Resolution gefasst. Im Berliner Kanzleramt, so wird in Brüssel kolportiert, stehe man dem Vorhaben ebenfalls positiv gegenüber – übrigens aus sehr pragmatischen Gründen: Wenn Großbritannien aus der Union ausscheidet, werden die EU-Beiträge für alle steigen.

Es sei denn, man verständigt sich auf strikte Einsparungen. Da könnten die 200 Millionen Euro, die der Wanderzirkus im Jahr kostet, schon ein Anfang sein. Und wohl auch ein deutliches Signal Richtung Bürger: Die EU schnallt den Gürtel enger und stellt einen zwar historisch begründeten, aber immer noch andauernden Luxus endlich ab.

Denn die Frankreich zugesicherten zwölf Sitzungen pro Jahr ziehen viele praktische Probleme nach sich. Für nur 48 Parlamentstage in zwölf Monaten müssen die Straßburger Bauten ständig beheizt werden. Immer wieder gibt es Probleme mit der Klimatisierung der Bauten. Die Wasserversorgung wird in Betrieb gehalten, weil sich sonst Bakterien in den Zuleitungen bilden. Für Macron, so sagten Abgeordnete gegenüber unserer Zeitung, brächte die Zustimmung zu dem Koppelgeschäft sogar einen Prestigegewinn bei seinen Landsleuten. Denn er könnte schnell den Erfolg verbuchen, eine der wichtigsten EU-Agenturen nach Frankreich geholt und der strukturschwachen Region Elsass ein Geschenk gemacht zu haben. Dort war bei den Wahlen der Front National stark.

Das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben übrigens die Staats- und Regierungschefs. Sie müssen einstimmig eine Änderung des Parlamentssitzes Straßburg beschließen und dann auch die EU-Verträge ändern. Das ist allerdings eine Operation, die die meisten Staatenlenker bis heute scheuen.

Eine Organisation, zwei Standorte