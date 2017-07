vor 5 Stunden dpa Caracas Chaos-Wahl in Caracas - Wird Venezuela das „zweite Kuba“?

Jagdszenen, Tote, Boykott. Venezuelas Präsident Maduro gibt sich unbeeindruckt, er scheint die Demokratie endgültig beerdigen zu wollen. Die Wahl der Delegierten, die nun eine neue Verfassung erarbeiten sollen, wird von massiven Betrugsvorwürfen überschattet.