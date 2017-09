Berlin Chaos Computer Club warnt vor Sicherheitsproblemen bei Software zur Bundestagswahl

Das Computerprogramm für die Bundestagswahl ist nach Einschätzung des Chaos Computer Club (CCC) extrem anfällig für Manipulationen. Beim vorläufigen Wahlergebnis könnte demnach Verwirrung entstehen.

Die Software zur Erfassung und Auswertung der Ergebnisse könne leicht angegriffen werden, teilte der CCC am Donnerstag mit. Das Ergebnis der vom CCC vorgenommenen Sicherheitsanalyse sei „ein Totalschaden für das Software-Produkt“. Laut eines Berichts deskann davon jedoch nur das vorläufige Wahlergebnis betroffen sein. Das amtliche Endergebnis wäre demnach auf jeden Fall durch ein umfangreiches System geschützt vor Manipulation.Die festgestellten Mängel an dem Programm PC-Wahl erlaubten die Manipulation von Wahlergebnissen auch über die Grenzen von Wahlkreisen und Bundesländern hinweg, teilte der CCC weiter mit. „Elementare Grundsätze der IT-Sicherheit werden in dieser Software nicht beachtet“, sagte Linus Neumann vom CCC. „Die Menge an Angriffsmöglichkeiten und die Schwere der Schwachstellen übertraf unsere schlimmsten Befürchtungen.“Die Software kann den Angaben zufolge bereits zur Erfassung der Auszählungsergebnisse in Wahllokalen und zu deren Übertragung an die jeweiligen Gemeinden verwendet werden. Auf Ebene der Kreiswahlleiter wird dieselbe Software verwendet, um die Ergebnisse zusammenzurechnen und dann wiederum an den Landeswahlleiter zu übermitteln. Auch dort kommt in einigen Bundesländern erneut PC-Wahl zum Einsatz.Zuvor hatte Zeit Online über die Mängel des Programms berichtet. Demnach ist der Bundeswahlleiter mit der Behebung des Problems befasst.