vor 3 Stunden dpa Berlin CDU für stärkere Bekämpfung von Linksextremismus

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg eine stärkere Bekämpfung von Linksextremismus in Deutschland gefordert.

Zentren der linken Szene wie die Rote Flora in Hamburg oder die Rigaer Straße in Berlin „können aus meiner Sicht nicht länger geduldet werden“, sagte Tauber nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien am Montag in Berlin. „Das sind nicht einfach nur kulturelle Zentren.“ Konkrete Maßnahmen hätten die Verantwortlichen vor Ort zu entscheiden.



Das Bundesfamilienministerium solle zudem bei der Förderung von Demokratiearbeit wieder von Initiativen verlangen, dass sie ein Bekenntnis zur freiheitlichen Grundordnung abgeben. Tauber warf der Linkspartei Verharmlosung der Ausschreitungen in Hamburg vor, auch SPD und Grüne relativierten die Gewalt teilweise. „Die Leute, die in Hamburg gewütet haben, sind Linksextreme, Chaoten und Autonome, es sind keine Aktivisten und Globalisierungskritiker.“



Forderungen nach einem Rücktritt von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wegen der Krawalle macht sich die CDU-Spitze nicht zu eigen, wie Tauber deutlich machte. Aus der Hamburger CDU waren Rufe danach laut geworden.