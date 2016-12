Politik CDU-Innenexperte Bosbach fordert Umdenken in der Flüchtlingspolitik: "Wir müssen wissen, wer kommt"

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach will Flüchtlinge zwecks Gefahrenabwehr vor dem Grenzübertritt einer Prüfung unterziehen. Und zwar in Transitzonen. Die böten die Möglichkeit diejenigen gar nicht erst ins Land zu lassen, deren Nationalität und Identität unklar sei, erklärt Bosbach im Interview mit SÜDKURIER-Redakteur Alexander Michel.

Herr Bosbach, der Tunesier Anis Amri musste wegen fehlender Papiere freigelassen werden. Es wird nicht mehr viele Bürger geben, die für eine solch menschenfreundliche Nicht-Abschiebe-Praxis Verständnis haben, oder?

Ich habe Verständnis für die Ängste der Bürger. Die Abschiebehaft dient der Sicherstellung der Ausreisepflicht, das heißt, sie soll die Abschiebung ermöglichen. Wenn aber das Zielland bestreitet, dass es sich um einen eigenen Staatsangehörigen handelt, dann muss die Bundesrepublik Deutschland nachweisen, welche Staatsangehörigkeit der Ausreisepflichtige hat. Es sprach in diesem Fall viel für die tunesische Staatsangehörigkeit, aber Amri hat auch zwei andere Staatsangehörigkeiten vorgegeben und seine Identität war nicht klar. Das ist das Hauptproblem bei der Ausreisepflicht: In Deutschland halten sich Zehntausende mit völlig ungeklärter Identität und ungeklärter Nationalität auf.

Wo muss nachjustiert werden, um islamistische Gefährder unter Kontrolle zu halten?

Das Wichtigste ist die Verhinderung der Einreise von Personen mit ungeklärter Identität und Nationalität. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Das hat nichts mit Rechtspopulismus zu tun oder einem Generalverdacht gegenüber allen Flüchtlingen. Sondern es ist ein legitimes Interesse unseres Landes auch zum Zwecke der Gefahrenabwehr. Bei Gefährdern geht es in erster Linie um die Abwehr von Gefahren, aber auch um das Sammeln von Erkenntnissen darüber, ob sich die Gefährder strafrechtlich relevant verhalten. Um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, braucht man einen Anfangsverdacht oder für einen Haftbefehl gar einen dringenden Tatverdacht.

Beispiel: Die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Straftat. In den allermeisten Fällen gelten die Verdächtigen als Gefährder, weil sie sich um den Kauf von Sprengstoff und Waffen bemüht haben. Allein aufgrund dieser Erkenntnisse kann man aber keinen Haftbefehl erwirken.

Aber es ist unmöglich, jeden Gefährder 24 Stunden am Tag zu observieren . . .

Genau. Nach Polizeirecht ist Observierung an enge rechtliche Voraussetzungen gebunden. In Nordrhein-Westfalen sind sie nur zulässig zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr.

Wann tritt die ein?

Das heißt, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in allernächster Zeit eine Straftat von erheblichem Gewicht begangen werden könnte. Aber wenn eine Observation mehrere Wochen oder gar Monate dauert, ohne dass man neue Erkenntnisse über die unmittelbare Vorbereitung einer Straftat hat, kann man eine Observation nicht länger durchführen – rechtlich. Faktisch ist es so, dass man eine Person nicht so lückenlos überwachen kann, dass ein Durchschlüpfen unter dem Radar ausgeschlossen ist.

Wie aufwendig ist eine Observation?

Wir brauchen für jede Observation zwischen 25 und 30 Einsatzkräfte.

Könnte der Einsatz von Fußfesseln mit einem Standort-Sender Entlastung bringen?

Das wäre eine Option, um Personal zu entlasten. Sie würde zwar keinen hundertprozentigen Schutz bieten, könnte den Sicherheitsbehörden ihre Arbeit aber deutlich erleichtern.

Sie fordern zur Einreisekontrolle die Einrichtung von Transitzonen. Was genau soll dort passieren?

Nach dem Asylgesetz sind Antragsteller an der Grenze zurückzuweisen, wenn sie ausnahmslos über sichere und verfolgungsfreie Staaten kommen. Dort sind die Asylanträge zu stellen. Wir haben im Moment keine Grenzkontrollen, die diesen Namen verdienen, sondern wir haben Grenzregistrierungen. Mit einer Transitzone könnten wir differenzieren. Man könnte einerseits die Einreise gestatten und damit ein Asylverfahren ermöglichen, wenn Identität und Nationalität geklärt sind und feststeht, dass jemand vor Krieg und Verfolgung geflohen ist. Andererseits bliebe Personen von ungeklärter Identität und bei denen vermutlich auch keine Verfolgung vorliegt, die Einreise verwehrt. Das wäre eine Zurückschiebung nicht in einen Verfolgerstaat, sondern in ein sicheres Land wie Österreich, die Schweiz oder Frankreich. An den Flughäfen wird eine Einreise auch verweigert, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen – übrigens ohne dass das skandalisiert wird. Die Transitzone gilt rechtlich nicht als Bundesterritorium, dort wird über eine Einreise entschieden.

Wo hätte man sich die Transitzonen vorzustellen?

Sie könnten an der Grenze oder im grenznahen Bereich eingerichtet werden. Herr Stegner (SPD-Bundestagsabgeordneter, d.Red.) wehrt sich dagegen permanent mit dem Argument, jeder, der an der Grenze einen Asylantrag stelle, habe einen Anspruch auf Einreise. Das ist kompletter Unsinn. Diesen Anspruch gibt es weder nach unserer Verfassung noch nach dem Völkerrecht.

Ihr Modell ist eher eine Antwort auf den Massenansturm 2015. Unwahrscheinlich, dass es dazu nochmal kommt . . .

Keiner von uns kann sicher sein, dass das Abkommen mit der Türkei auf Dauer hält. Keiner kann sicher sein, dass die Migrationsströme über Libyen und Italien nicht weiter ansteigen. Mittlerweile haben wir einen deutlichen Anstieg der Migration über die Ostroute, also über Polen oder Tschechien.

Das Asylrecht wurde nicht für einen Massenandrang gemacht. Kann es der neuen Lage gerecht werden?

In der Asylpraxis spielt das Asylrecht nur am Rande eine Rolle. Nur ein ganz geringer Teil der Antragsteller erhält den Status eines Asylberechtigten – nicht einmal 0,5 Prozent. Die meisten Menschen erhalten Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Die ist wesentlich relevanter als unser Grundrecht auf Asyl – auch wenn oft der gegenteilige Eindruck erweckt wird.

Zur Person

Wolfgang Bosbach, 64, CDU-Bundestagsabgeordneter, ist in seiner Partei einer der prominenten Köpfe beim Thema Flüchtlingspolitik. Mehrfach forderte der frühere Vorsitzende des Innenausschusses, die Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen, da die Integrationskraft Deutschlands nicht überfordert werden dürfe. Nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht mahnte Bosbach eine Kurskorrektur an. Seine berufliche Laufbahn startete er als Leiter eines Supermarkts in Bergisch Gladbach. Bosbach beendet 2017 seine politische Karriere. (mic)