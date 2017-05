Düsseldorf CDU-Chef Laschet will Ministerpräsident in NRW werden

CDU-Chef Laschet will Ministerpräsident in NRW werden

Der CDU-Landesvorsitzende und Bundesvize ist nach der Wahl in Schleswig-Holstein zuversichtlich. Die NRW-CDU hat Laschet nach einer schmerzvollen Niederlage wieder aufgerichtet.

Armin Laschet geht mit Rückenwind von der Küste in den Wahlkampf-Endspurt in Nordrhein-Westfalen. Der Vorsitzende der NRW-CDU und Stellvertreter von Bundesparteichefin Angela Merkel will seine Partei bei der Landtagswahl am Sonntag zur Nummer eins machen und das Amt von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) übernehmen. Nach dem Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein zeigt sich der 56-Jährige optimistisch. Es gebe auch in NRW eine deutliche Wechselstimmung, die Chancen für die CDU vier Monate vor der Bundestagswahl seien gut, sagt er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Auch in NRW haben viele Menschen die rot-grüne Bevormundung satt.“

Laschet war in NRW schon Integrationsminister (2005-2010), arbeitete für die CDU als Bundestagsabgeordneter und Europaparlamentarier. Laschet brachte den mit aktuell rund 130 000 Mitgliedern größten CDU-Landesverband wieder auf Vordermann, nachdem dieser unter Parteichef Norbert Röttgen 2012 auf ein Rekordtief von 26 Prozent abgestürzt war. Umfragen zufolge ist nach dem 14. Mai eine große Koalition das wahrscheinlichste Bündnis im bevölkerungsreichsten Bundesland. Offen ist, ob Laschet oder Kraft das Ruder übernehmen würden.

Für Laschet ist es nicht leicht, sich zwischen der Amtsinhaberin und dem rhetorisch versierten FDP-Chef Christian Lindner zu profilieren. Kritiker mahnen mehr bissige Attacke gegen Rot-Grün im Wahlkampf an. Der Spitzenkandidat aus Aachen hatte eine nicht-polemische, sachliche Tonlage angekündigt – und sich daran auch überwiegend gehalten. „Man kann hart in der Sache attackieren, aber man sollte nicht persönlich werden“, betont er am Montag auch im WDR.

Angriffsfläche bietet vor allem die Innere Sicherheit. Laschet wirft der Landesregierung – allem voran Innenminister Ralf Jäger (SPD) – eine miserable Bilanz und Fehler vor, etwa mit Blick auf steigende Salafistenzahlen, No-Go-Areas in manchen Städten, den Terrorfall Anis Amri oder dem Umgang mit dem Kölner Silvesterdesaster. Auch bei Wirtschaft und Bildung müsse NRW wieder an die Spitze, sagt der studierte Rechtswissenschaftler und Journalist.

Der Katholik gilt als treuer Verteidiger der Merkel-Politik, auch in unruhigen Zeiten wie der Flüchtlingskrise. Merkels tatkräftige Wahlkampfunterstützung noch bis zum letzten Tag vor der Wahl ist ihm sicher. Im Sommer 2012 war der damalige Vizeparteichef Landesvorsitzender geworden. Ende 2013 übernahm er auch die Führung der Landtagsfraktion. Jetzt geht es für den Vater dreier erwachsener Kindern um den Posten des Regierungschefs.