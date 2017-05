Konstanz Bundeswehrskandal: Bitte keine Spielchen

Der Blick muss nicht auf Ursula von der Leyen gehen, sondern auf die Bundeswehr selbst

Ursula von der Leyen hatte schon angenehmere Tage. Die Verteidigungsministerin mutiert im Skandal um den rechtsradikalen Soldaten Franco A. zur Selbstverteidigungsministerin. Und natürlich ist es richtig, die Ministerin in die Pflicht zu nehmen. Es liegt in ihrer Verantwortung, den Fall aufzuklären und es nicht bei Worthülsen zu belassen. Trotzdem sind politische Spielchen, wie sie gerade von Opposition und Teilen der Koalition betrieben werden, so überflüssig wie die Wehrmachts-Devotionalien des Beinahe-Terroristen. Statt auf von der Leyen sollten die Parteien ihren Blick besser auf die Bundeswehr richten. Denn dass Franco A. dort so lange walten konnte, spricht nicht für den Zustand der Truppe. Dort liegt das Problem, nicht bei der umstrittenen Ministerin. Welche Kräfte zieht die Bundeswehr an? Steht der Korpsgeist dort über Recht und Moral? Funktioniert das Konzept der Berufsarmee? Diese Fragen muss der Bundestag beantworten. Mit Generalverdacht hat das nichts zu tun.