vor 33 Minuten dpa Berlin Bundeswehr-Skandal in Pfullendorf: Von der Leyen fordert offenen Umgang mit Missständen

Erniedrigt, gedemütigt, gemobbt - was Soldaten aus der Pfullendorf-Kaserne berichten, bringt die Truppe in Verruf. Herrscht in der Bundeswehr noch ein Geist des Schweigens?

