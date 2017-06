vor 4 Stunden AFP Politik Bundestag entscheidet über Ehe für alle: So läuft die Abstimmung

Der Bundestag entscheidet am Freitagmorgen darüber, ob die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet wird. Das Thema spaltet die große Koalition: Die Union ist verärgert, dass die SPD sie mit den Abstimmungsplänen in der letzten Sitzungswoche der Wahlperiode überrumpelt hatte. Ein Überblick.

MEHRHEITSVERHÄLTNISSE



Die treibenden Kräfte hinter der Einführung der Homoehe sind SPD, Linkspartei und Grüne - sie verfügen gemeinsam über 320 Sitze im Bundestag - und damit über die Mehrheit. Auf der anderen Seite stehen CDU/CSU mit 309 Abgeordneten. Allerdings hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Votum zur Gewissensentscheidung erklärt - damit können Unionsabgeordnete auch für das Gesetz stimmen. Der CDU-Parlamentarier Jens Spahn etwa hat dies bereits angekündigt.



Die einzige fraktionslose Abgeordnete, Erika Steinbach, gilt als konservativ und dürfte gegen die Homoehe stimmen. Die frühere CDU-Politikerin war aus Protest gegen Merkels Flüchtlingspolitik aus der Union ausgetreten.



Sollte ein Abgeordneter von SPD, Grünen oder Linken krankheitsbedingt oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert sein, würde die sogenannte Pairing-Vereinbarung greifen: Um das Kräfteverhältnis im Bundestag zu wahren, müsste dann auch ein Vertreter der Union der Abstimmung fernbleiben. Theoretisch könnten CDU/CSU die informelle Vereinbarung aber aufkündigen.



SONDERFRAKTIONSSITZUNGEN



Bereits um 7.30 Uhr kamen SPD und Grüne zu Sonderfraktionssitzungen zusammen - nicht zuletzt, um die Anwesenheit ihrer Abgeordneten zu überprüfen. Es komme "auf jede einzelne Stimme an", schrieb die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Christine Lambrecht, im Vorfeld an ihre Fraktion. Von Seiten der Union und der Linkspartei hieß es dagegen, dass keine Sonderfraktionssitzung geplant sei.



ABSTIMMUNG ÜBER DIE TAGESORDNUNG



Zum Sitzungsbeginn am Freitag um 8 Uhr entschied der Bundestag über einen sogenannten Aufsetzungsantrag, mit dem das Gesetz zur Homoehe auf die Tagesordnung gehievt wurde. Die Abgeordneten votierten am Morgen mehrheitlich dafür. SPD, Grüne und Linke setzten den Punkt zusammen gegen die Union durch. Hätten sie bei dieser Geschäftsordnungsabstimmung keine Mehrheit bekommen, wäre das Gesetz bereits vor der inhaltlichen Debatte gescheitert.



DEBATTE UND INHALTLICHES VOTUM



Für die Debatte über das Gesetz zur Gleichstellung homosexueller Paare bei der Ehe sind 38 Minuten eingeplant. Anschließend werfen die Abgeordneten bei der namentlichen Abstimmung ihre Stimmkarten in die Wahlurnen. Rund 20 Minuten später dürfte das Ergebnis feststehen.