Karlsruhe Bundesratspräsidentin Dreyer verteidigt Antrag zum NPD-Verbot

Auch wenn das von den Ländern angeregte Verfahren keinen Erfolg vor Gericht hatte, sei der Weg vor Verfassungsgericht der richtige gewesen. Dies sagte Malu Dreyer (SPD) nach der Urteilverkündung.

Zentralrat der Juden ist enttäuscht

NPD-Vorsitzender ist zufrieden

Renate Künast: "Kein Friebrief für die Partei"

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Antrag für ein Verbot der NPD vor dem Bundesverfassungsgericht als konsequent bezeichnet. Auch wenn das Verfahren nicht zum Verbot der Partei geführt habe, sei es gut und richtig gewesen, nach Karlsruhe zu gehen, sagte sie nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe.Das Urteil sei „alles andere als ein Freibrief“ und erkläre substanziell, ab welcher Stelle eine Partei verfassungsfeindlich sei. Die NPD sei nur aus dem einen Grund nicht verboten worden, „weil die Partei bedeutungslos ist“. Es gebe eine ganze Palette von Maßnahmen, um Rechtsextremismus zu bekämpfen, das Parteiverbot sei nur eine, so Dreyer. Inwieweit das Urteil Auswirkungen auf den Umgang mit der AfD habe, wollte sie nicht kommentieren. „Zunächst werden wir das Urteil sehr genau studieren“.Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist über das Scheitern des NPD-Verbots enttäuscht. „Für die jüdische Gemeinschaft und andere Minderheiten sowie all jene, die nicht in das Weltbild dieser Partei passen, wäre ein Verbot sehr wichtig und ermutigend gewesen“, sagte Ratspräsident Josef Schuster am Dienstag in einer Mitteilung. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor den NPD-Verbotsantrag der Bundesländer abgewiesen. Die rechtsextreme Partei sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu schwach, um sie zu verbieten, entschieden die Richter. (Az. 2 BvB 1/13) „Wir können nur hoffen, dass die Verfassungsrichter damit Recht behalten. Angesichts der Erfolge rechtspopulistischer Parteien stellt sich die Frage, wie weit es kommen muss, bis eine Partei verbotenwird“, sagte Schuster. Die Politik dürfe im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen.Der Bundesvorsitzende der NPD, Frank Franz, zeigte sich sehr zufrieden mit der Entscheidung: „Es war klar, dass wir keinen Persilschein bekommen. Unser oberstes Ziel war es, nicht verboten zu werden, und das haben wir erreicht.“ Die NPD gehe gestärkt aus dem Verfahren, sagte er. „Jahrelang haben die Medien dem Wähler suggeriert, dass es keinen Sinn macht, die NPD zu wählen, weil sie verboten wird. Das sind wir jetzt los.“ Der Rechtsanwalt der Partei, Peter Richter, erklärte, er könne die Begründung des Gerichts, dass die NPD zu unbedeutend für ein Verbot sei, nicht nachvollziehen. „Die NPD prägt die politische Landschaft in vielerlei Hinsicht und wird jetzt wieder verstärkt angreifen“, sagte Richter.Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), bedauerte die Entscheidung der Karlsruher Richter. „Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus bleibt uns erhalten“, sagte er. Dies wäre bei einem Verbot der Partei nicht anders gewesen. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast sagte, das Urteil sei „kein Freispruch für die Partei“. Vielmehr seien die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland zu hoch.