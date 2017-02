Berlin Bundeskabinett bringt schärfere Abschiebe-Regeln auf den Weg

Die Bundesregierung hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Handy-Durchsuchung von Asylbewerbern vereinfachen soll. Auch die Abschiebehaft soll ausgeweitet werden.

Die Bundesregierung hat Maßnahmen für eine konsequentere Abschiebepraxis auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, mit dem vor gut zwei Wochen getroffene Beschlüsse von Bund und Ländern umgesetzt werden sollen. Den Plänen zufolge soll etwa das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) künftig in bestimmten Fällen die Daten von Handys von Asylbewerbern durchsuchen dürfen, um deren Identität zu klären. Daran hatte es zuvor Kritik gegeben. Vorgesehen ist auch eine Ausweitung der Abschiebehaft für sogenannte Gefährder.