vor 3 Stunden AFP Berlin Bundesanwaltschaft übernimmt Ermitlungen zu Messerattentat in Hamburg

Seit Freitag war unklar: Ist die Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt die spontane Tat eines psychisch labilen Mannes - oder ein islamistischer Anschlag? Jetzt erhärtet sich die zweite These. Für Verbindungen zum IS haben die Ermittler aber keine Anhaltspunkte.