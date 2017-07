vor 1 Stunde AFP Brüssel Brüssel droht Polen bei Richterentlassung mit Stimmrechtsentzug in der EU

Im Streit um die Justizreform in Polen hat die EU-Kommission ihr schwerstes Geschütz aufgefahren: Die Behörde drohte am Mittwoch, sie werde „sofort“ ein Verfahren zum Stimmrechtsentzug einleiten, wenn Warschau Richter des Obersten Gerichtshofs in den Ruhestand zwinge.