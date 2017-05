Nach dem Großeinsatz in Manchester hat die Polizei Entwarnung gegeben. Ursache für den Alarm sei ein verdächtiges Paket gewesen sein, teilte die Polizei der nordenglischen Stadt am Donnerstagmittag mit.

Zu dem Einsatz in der Linby Street im Südwesten der Stadt waren am Vormittag die Armee und die Polizei angerückt. Anwohner wurden aufgefordert, die Gegend sofort zu verlassen. Mehrere Straßen wurden vorübergehend gesperrt. Auch Spezialisten zur Bombenentschärfung waren vor Ort, twitterte die Polizei. Nach der Entwarnung wurden die Absperrungen wieder aufgehoben.

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN