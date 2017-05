vor 13 Minuten AFP Sotschi Brisante Themen bei Merkel-Besuch in Sotschi

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist von Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen über die Krise in der Ukraine und den Krieg in Syrien empfangen worden. Putin dankte Merkel am Dienstag für ihren Besuch in der Küstenstadt Sotschi.