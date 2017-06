Washington "Bizarr", "unheimlich", "wie in Nordkorea" - Trumps erste Kabinettssitzung sorgt für Spott

"Die seltsamste Kabinettssitzung aller Zeiten" nannte der US-Sender Trumps erste Kabinettssitzung - vor allem, weil sich die Mitglieder der Trump-Regierung gegenseitig mit Lob für den Chef überboten.

So reagieren die Demokraten auf die Sitzung

I ran 16 Cabinet meetings during Obama's 1st term. Our Cabinet was never told to sing Obama's praises. He wanted candid advice not adulation — Chris Lu (@ChrisLu44) 12. Juni 2017

GREAT meeting today with the best staff in the history of the world!!! pic.twitter.com/ocE1xhEAac — Chuck Schumer (@SenSchumer) 12. Juni 2017

US-Präsident Donald Trump hielt seine erste Kabinettssitzung mit allen Ministern ab – und das Echo darauf war eindeutig. „Die seltsamste Kabinettssitzung aller Zeiten“ sagte CNN, „bizarr“ nannte es der US-Sender ABC, MSNBC, ebenfalls ein US-Sender betitelte es „überraschend unheimlich“. Die amerikanische Huffington Post sprach von „Szenen wie in Nordkorea“. Aber der Reihe nach.Gestern fand die erste Sitzung des gesamten Kabinetts statt. Die ersten zwanzig Minuten waren öffentlich und wurden von unzähligen Kameras verfolgt. Das nutze der US-Präsident für einen Rundumschlag – auf seine eigene Schulter. So zog er Bilanz seiner bisherigen 143 Tage und kam zu dem Schluss, dass es „mit wenigen Ausnahmen“ bisher keine Administration gäbe, die „so viel erreicht habe“ wie die Regierung Trump. Er sprach von den „Deals“, die er in Saudi Arabien gemacht hatte, welche „Millionen von Jobs“ schaffen sollen, davon, dass man den Kampf gegen Terror gewinnen würde und natürlich, dass man Obamacare abschaffen wolle. Alle Beteiligten würden „sehr hart daran arbeiten“, trotz des Widerstands der Demokraten.Soweit, so normal und bekannt von Trump. Dass der US-Präsident kein Freund von Kritik an seiner Person ist, ist jedem bekannt, der auch nur ab und an seinem Twitter-Account folgt. Selbstkritik scheint in seinem Lexikon nicht zu existieren. Was dann allerdings folgte, machte die ganze Sache bizarr. Nacheinander überschütteten dann Mitglieder seines Kabinetts den Präsidenten mit Lob.Den Anfang macht Vizepräsident Mike Pence. Es sei die „größte Ehre seines Lebens“ Trump als Vizepräsident zu dienen. Einem Mann, „der sein Wort an das amerikanische Volk hält und ein Team zusammenbringt, das unserer Nation echten Wohlstand und echte Veränderung bringt und den USA die Stärke zurückgibt.“Trump Stabschef Reince Priebus sagte: „Danke für die Möglichkeit und den Segen Ihnen und Ihrer Agenda zu dienen.“Die US-Botschafterin bei der UN, Nikki Haley sprach von einem „neuen Tag“ bei den Vereinten Nationen. „Ich glaube, die internationale Gemeinschaft weiß jetzt, dass wir zurück sind.“„Ich möchte Ihnen danken, dass das Land sich wieder bewegt“, lobte die Verkehrsministerin Elaine Chao und dankte nochmal besonders für den Besuch des Präsidenten bei ihrer Abteilung. „Hunderte und aberhunderte von Personen waren begeistert.“Besonders kreativ sprach der Handelsbeauftragte Robert Lightizer dem Präsidenten sein Lob aus. Er bezog sich auf einen Slogan „Drain the Swamp“, also den „Sumpf austrockenen“, mit dem Trump in den Wahlkampf gezogen war. Gemeint war damit das korrupte Washington trockenzulegen. So sagte Lightizer: „Ich bin vier Monate im Sumpf festgesteckt, den Sie trocken legen werden.“Nachdem alle Kabinettsmitglieder ihr Lob ausgesprochen hatten, versuchten Journalisten Fragen zum brennenden Thema „Comey“ und die Russlandaffäre zu stellen – der Präsident verweigerte jedoch die Antwort.Die Reaktionen auf Trumps Sitzung ließen nicht lange auf sich warten. Chris Lu, ein Mitarbeiter unter Trumps Vorgänger Barack Obama, sagte auf Twitter, er habe insgesamt 16 Kabinettssitzungen unter Obama miterlebt, aber bei keiner war das Kabinett je angehalten ein Loblieb auf den Präsidenten zu singen. Er habe „Ratschläge und keinen Beifall“ gewollt.Auch der demokratische Senator Chuck Schumer, einer von Trumps größten Kritikern, ließ es sich nicht nehmen den Präsidenten und seine Kabinettssitzung auf die Schippe zu nehmen. So stellte er ein Video von sich ins Internet, in dem sein Team ihn für einen Auftritt in einer Talkshow und seine „Haare“ über den Klee lobten.