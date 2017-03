vor 1 Stunde Detlef Drewes, Brüssel Exklusiv Bittere Stunde: Warum sich Polen beim EU-Gipgel in Brüssel selbst beschödigt hat

Am Ende hat er sich doch durchgesetzt: Der ehemalige polnische Regierungschef Donald Tusk bleibt bis Ende 2019 EU-Ratspräsident. Gegen den lautstarken Protest seines Heimatlands wurde der 59-Jährige am Donnerstag in seinem hohen EU-Amt bestätigt.