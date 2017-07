Hamburg Bilanz nach dem G20-Gipfel: Trump isoliert - Merkel zufrieden - Hamburg räumt auf

Am Ende steht Trump ganz alleine da: Beim Thema Klimaschutz ist er beim G20-Gipfel isoliert. Merkel wertet die politischen Ergebnisse als Erfolg. Sie werden aber von den schlimmsten Krawallen in Deutschland seit Jahrzehnten überschattet.

„So schwierig war es noch nie“: Die Ergebnisse des Gipfels

Diese G20-Gäste haben den Gipfel besonders geprägt: Donald Trump Trump hat sich bei seinem ersten Deutschland-Besuch als US-Präsident nicht blamiert - das ist ein Erfolg für den Gipfelnovizen mit Hang zum Fettnäpfchen. Das erste persönliche und extrem heikle Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wickelte Trump unfallfrei ab - aus US-Sicht war das der größte Meilenstein der gesamten Auslandsreise des Präsidenten nach Polen und Deutschland. Im Kreml wie im Weißen Haus herrschten anschließend Optimismus und Zufriedenheit - die Halbwertszeit muss allerdings noch bestimmt werden. In Warschau hielt Trump eine Rede, bei der nicht nur die Claqueure der rechtsgerichteten Regierung jubelten, sondern sogar die Opposition im geschmeichelten Polen zustimmend nickte.



Dass Trump und seine Gefolgschaft sich bei anderen Themen als extrem engstirnig erwiesen, ist eher ein Misserfolg für den Rest der G20 - beim Freihandel und beim Klima bissen sich Kanzlerin Angela Merkel und die traditionellen Globalisierer an der America-First-Politik der Amerikaner die Zähne aus.



Trump zeigte aber auch: Er kann kooperieren. Dort nämlich, wo es ihm passt. Etwa bei der Hilfe für Afrika ließen sich die Amerikaner einbinden. In Syrien arbeiten die USA mit Russland und Jordanien seit Monaten an einer Lösung, zumindest mit Aussichten auf einen Erfolg. In der Ukraine hat das State Department wieder einen Sondergesandten. Die in Teilen chaotische Außenpolitik der USA könnte nach Hamburg so etwas wie ein Gesicht bekommen.

Wladimir Putin Dem Kremlchef waren bei seinem wichtigsten Termin alle anderen Zeitpläne egal. 2 Stunden und 15 Minuten dauerte sein erstes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Darunter litten sowohl die Gipfelsitzung zum Klimaschutz vorher wie das abendliche Konzert hinterher. Putin setzt Unpünktlichkeit oft als Herrschaftsinstrument ein. Anschaulich demonstrierten er und Trump dem Rest der versammelten Welt: Was wir tun, zählt!



Putin kann es als Erfolg verbuchen, mit Trump ins Geschäft gekommen zu sein. Das Pfund, mit dem er wuchern konnte, ist Russlands starke Stellung in Syrien. Hinter den Kulissen bereiteten beide Seiten einen Waffenstillstand für den Südwesten des Bürgerkriegslandes vor. Die Präsidenten brauchten nur noch wohlwollend zu nicken. Erstmals sind die USA wieder Teil einer Syrien-Vereinbarung. Nicht Washington hat Moskau in die Verantwortung eingebunden, sondern Moskau Washington.



Doch bei den Gipfelstreitthemen Freihandel und Klima folgte Putin dem Amerikaner nicht. Er hielt sich an den Rest der Welt und belehrte Trump sogar öffentlich, wie wichtig freier Handel sei. In Sachen Ukraine blieb Putin hart: Auch von Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ er sich nicht hereinreden.

Xi Jinping Die Bilder des Gipfels zeigen eine stille geostrategische Machtverschiebung: Wer sitzt im Sitzungssaal neben der Kanzlerin, wer im Konzert? Und wer steht auf dem Familienfoto neben der Gastgeberin? Immer wieder Xi Jinping. Wo sonst ein US-Präsident agiert hätte, steht heute Chinas Staats- und Parteichef. Xi Jinping kennt die Macht solcher Bilder, hatte bei den Arrangements für den Gipfel klar auf seinem „angemessenen“ Platz in der Riege der Mächtigen bestanden. „Es war ihm wichtiger als die Inhalte“, sagt eine Quelle.



Leise und stetig schiebt Xi Jinping die zweitgrößte Wirtschaftsnation in das Machtvakuum vor, das der Abschottungskurs Trumps hinterlässt. Während der US-Präsident mit Strafzöllen gegen Stahlimporte droht, nutzt Chinas Präsident die Chance, präsentiert sich den G20-Kollegen als Vorkämpfer des Freihandels, warnt vor Protektionismus. Da erscheint nebensächlich, dass sein eigener Markt abgeschottet ist - so sehr, dass europäische Investitionen zurückgehen.



Xi Jinping verfolgt den „Wiederaufstieg der chinesischen Nation" und sucht eine größere Rolle Chinas auf der Weltbühne, die ihm Trump mit seinem „America-First" viel zu bereitwillig räumt. Kritiker warnen, der US-Präsident mache „nicht Amerika wieder stark, sondern China".

Recep Tayyip Erdogan Kurz vor Erdogans Besuch sackten die deutsch-türkischen Beziehungen auf einen neuen Tiefpunkt. Fast wie Hohn wirkt es inzwischen, dass die beiden Staaten offiziell immer noch befreundet sind. Der türkische Staatschef wollte am Rande des G20 vor Anhängern in Deutschland sprechen, am liebsten vor Tausenden jubelnden Menschen in einer großen Halle, er mag die ganz große Bühne. Der Bundesregierung riss der Geduldsfaden: Sie untersagte dem Gast kurzerhand einen Auftritt.



Erdogan - nie um offene Worte verlegen - scheute sich nicht, dafür auf dem Gipfel die Gastgeber zu kritisieren. Das Verbot sei „politischer Selbstmord“, sagte er vor Journalisten. „Und das kommt wie ein Bumerang zurück und trifft eines Tages sie selbst.“ Der türkische Präsident hielt sich zwar an das Verbot. Dafür gab er Merkel kurz vor seinem Abflug dann aber doch noch einen mit.



Die Kanzlerin kämpfte beim Gipfel darum, nach dem Ausscheren der USA beim Pariser Klimaschutzabkommen die restlichen G20 zusammenzuhalten. Erdogan stellte die Umsetzung des Abkommens durch die Türkei dann nach Abschluss des Gipfels aber doch noch in Frage - kurz bevor er zum Flughafen fuhr, um zurück in die Heimat zu fliegen.

Der Weg zum Gipfel: Wie kam die Entscheidung für Hamburg zustande? Wer die G20-Präsidentschaft innehat, muss auch das Gipfeltreffen organisieren. So sieht es die Tradition vor. Dass Deutschland am 1. Dezember 2016 den Vorsitz von China übernehmen würde, stand lange fest. Aber in welcher Stadt sollte man den Gipfel ausrichten?



Die Entscheidung fällt die Regierungsspitze des jeweiligen Landes. Im Februar 2016 verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Festrede zum Hamburger Matthiae-Mahl ihren Entschluss: Es wird Hamburg, ihre Geburtsstadt. «Ich denke, das trifft sich gut mit der Weltoffenheit Hamburgs», fügte sie damals hinzu. Pragmatismus, Fairness und Aufrichtigkeit seien herausragende hanseatische Tugenden. Merkel hatte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz dem Vernehmen nach schon im November 2015 telefonisch über ihren Wunsch informiert, den Gipfel in Hamburg stattfinden zu lassen.



Es gab zwar immer wieder Gerüchte, wonach die Stadt an der Elbe nur deshalb den Zuschlag bekommen haben soll, weil sie beim Referendum über die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2024 gescheitert war - quasi als Kompensation. Das war nach Einschätzung von Beobachtern aber nicht der tatsächliche Grund für den Zuschlag.



Eine pragmatischere Begründung für die Wahl lieferte Regierungssprecher Steffen Seibert im Juni 2016 nach: Die Entscheidung für Hamburg habe «logistische, auch sicherheitstechnische Gründe», sagte er in Berlin. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs musste also schon deshalb in einer deutschen Millionenstadt stattfinden, um die Delegationen, Einsatzkräfte und Journalisten beherbergen zu können. Die Wahl sei dann auf Hamburg gefallen, so heißt es nach dpa-Recherchen, weil Berlin als Regierungssitz ohnehin übermäßig beansprucht sei. München richtet zudem jährlich die Sicherheitskonferenz aus. Ein weiteres Gipfeltreffen wollte man der Stadt daher nicht zumuten.

Trotz beispielloser Krawalle auf den Straßen und tiefgreifender Differenzen mit den USA hat sich Kanzlerin Angela Merkel zufrieden mit dem ersten G20-Gipfel in Deutschland gezeigt. „Wir haben in einigen Bereichen durchaus gute Ergebnisse erzielt“, sagte sie am Samstag auf ihrer Abschluss-Pressekonferenz in Hamburg.Die Krawalle mit Hunderten Verletzten und schlimmen Verwüstungen in der Hamburger Innenstadt verurteilte Merkel aufs Schärfste. „Blindwütige Gewalt kann nicht geduldet werden.“ Die Kanzlerin versprach den Opfern schnellstmögliche Hilfe und Entschädigung.Zwei Tage und zwei Nächte lang war es während des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsmächte zu den schwersten Straßenschlachten in Deutschland seit Jahrzehnten gekommen. Sogar das Fortkommen der Wagenkolonnen von Gipfelteilnehmern wurden immer wieder durch Absperrungen und Blockaden behindert, das Partnerprogramm musste umgeworfen werden. Zum Vorwurf, der Staat habe versagt, sagte Merkel, der Einsatz der Polizei sei sehr sorgfältig geplant worden. „Der Gipfel konnte abgehalten werden.“Bei der größten Demonstration gegen den Gipfel protestierten am Samstag Zehntausende zunächst friedlich. Die Ausschreitungen der vergangenen Tage und Nächte wurden von Politikern aller Lager verurteilt. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sprach sogar von „linksextremem Terror“. Allerdings geriet auch Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz (SPD) unter Druck. Die oppositionelle CDU und die FDP warfen ihm und seiner rot-grünen Landesregierung vor, die Lage unterschätzt und alle Warnungen „weggelächelt“ zu haben.Erst am Samstagmorgen gelingt den Unterhändlern dann doch noch ein Durchbruch - zuerst beim Handel. Bei anderen strittigen Thema Klima wird bis zuletzt um Sätze für das Abschlussdokument der Staats- und Regierungschefs der Top-Wirtschaftsmächte (G20) gefeilscht. Dann stellt noch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens durch sein Land infrage. Nach zwei aufreibenden Gipfeltagen heißt es - unabhängig von den Krawallen - in Hamburg: „So schwierig war es noch nie.“Eigentlich sind Bekenntnisse zu Freihandel und offenen Märkten im Kreis der führenden Wirtschaftsmächte eine Selbstverständlichkeit. Seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, der im Rahmen seiner „America-First“-Politik auf einen nationalistischen Kurs setzt, gilt ein Bekenntnis wie jetzt beim G20-Gipfel zu freiem Handel und gegen Protektionismus schon als Erfolg. „Wir werden die Märkte offen halten und die Bedeutung des gegenseitigen und einvernehmlich vorteilhaften Handels sowie den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung anerkennen“. Protektionismus und „alle unlauteren Handelspraktiken“ sollen bekämpft werden. Allerdings wird zugleich „die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel“ anerkannt.Letztlich fällt die Einigung hinter frühere Gipfelformulierungen zurück. Grundsätzlich gibt es schon jetzt im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) die Möglichkeit, sich gegen unlautere Handelspraktiken zu wehren. Für die USA dürften die „legitimen Verteidigungsinstrumente“ aber wichtig sein. Nur: Was ist „legitim“? Die USA beklagen bei Stahlimporten aus China, aber auch Europa und Deutschland „unfaire“ Praktiken und Dumpingpreise. Sie prüfen sogar, ob die Stahlimporte die nationale Sicherheit gefährden.Nein. Immerhin hat Trump nicht den Gipfel genutzt, um Strafzölle zu verkünden - was ein Affront gewesen wäre. Aus Sicht der Europäer und Deutschlands wären Strafzölle gegen Stahlimporteure ungerechtfertigt und würden gegen WTO-Regeln verstoßen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte klargestellt, sollte Washington Stahlimporte mit protektionistischen Maßnahmen belegen, werde Europa schnell und angemessen antworten. Erwartet werden Strafzölle der Europäer etwa auf US-Agrarimporte. Dies würde amerikanische Farmer treffen, die als eine Kernklientel Trumps gelten.Auf G20-Ebene wurde schon ein globales Forum gegründet, um die weltweiten Überkapazitäten beim Stahl abzubauen - mit China als ein Hauptverursacher im Boot. Die G20-Länder fordern nun „dringend“ eine Beseitigung marktverzerrender Subventionen. Die Mitglieder des Forums müssten rasch politische Lösungen erarbeiten. Bis November 2017 wird ein Bericht mit konkreten Vorschlägen erwartet.Am Ende steht es plötzlich 18:2 für den Klimaschutz. Obwohl die Türkei mit den anderen Staaten noch im Kommuniqué zusichern, das Pariser Klimaschutzabkommen „zügig“ umsetzen zu wollen, stellt Präsident Recep Tayyip Erdogan anschließend die Umsetzung des Pariser Abkommens durch sein Land infrage. Es sei das Versprechen gebrochen worden, sein Land als Entwicklungsland einzustufen, womit ihm Gelder zustehen würden. Zuvor hatte es so ausgesehen, als wenn Trump wegen seiner Abkehr vom Pariser Abkommen allein gegen die anderen stehe. Ungeachtet der Differenzen forderten Klimaschützer die Top-Wirtschaftsmächte auf, den Klimaschutz zu forcieren. Es müsste viel mehr getan werden, um die Erde zu retten.Die G20-Staaten wollen verstärkt gegen terroristische Inhalte im Internet vorgehen. Mit Internet-Unternehmen soll zusammengearbeitet werden, „um den Missbrauch des Internets und der sozialen Medien für terroristische Zwecke wie Propaganda, Finanzierung und Planung von Terrorakten, Anstachelung zum Terrorismus, Radikalisierung und Anwerbung zum Ausführen terroristischen Handlungen zu bekämpfen“. Es geht etwa um schnelles Löschen von Propaganda. Die Überprüfung von Messenger-Diensten soll „im Verdachtsfall“ - verbessert werden.Zu den vorzeigbaren Ergebnissen gehört, dass der erst vor kurzem gestartete Weltbank-Fonds zur Stärkung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern weitere Geldzusagen erhalten hat. Bisher seien 325 Millionen Dollar (285 Mio. Euro) eingesammelt worden, teilte Weltbank-Präsident Jim Yong Kim mit. Mit Hilfe privater Mittel soll ein Volumen von mehr als einer Milliarde Dollar bereitstehen. Der maßgeblich von Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, vorangetriebene Fonds soll Frauen helfen, an Kleinkredite für Unternehmensgründungen zu kommen.Ja. Zumindest die USA. US-Präsident Donald Trump kündigte an, 639 Millionen US-Dollar, umgerechnet 572 Millionen Euro, für das Welternährungsprogramm (WFP) und andere Hilfsorganisationen geben zu wollen. Der Schritt wurde einhellig begrüßt, galt aber als überfällig, da der US-Kongress im April schon 990 Millionen US-Dollar zur Ernährungssicherung bereitgestellt hatte. Mehr als 20 Millionen Menschen in Nigeria, im Südsudan, in Somalia und im Jemen sind akt bedroht. Bislang war erst knapp die Hälfte von 4,9 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) zugesagt, die die Vereinten Nationen erbeten hatten.Das eigentliche Kernthema der G20 ging diesmal unter. Hier gab es rasch Konsens - noch vor den eigentlichen Gipfelberatungen. Zuvor war die Sorge groß, dass sich die USA auch bei der Regulierung der Banken von bisherigen Vereinbarungen absetzen. Washington will zumindest an den Vorgaben für die großen, international vernetzten Geldhäuser festhalten. Auch höhere Kapitalpuffer für Banken („Basel III“) stehen weiter auf der Agenda. Sogar das Wort „green finance“ taucht im Text auf - also klimabezogene Finanzrisiken für Unternehmen und Märkte. Aber wohl ohne jede Verbindlichkeit.