St. Petersburg Bilanz des blutigen Anschlags in der U-Bahn: Was bekannt ist

14 Menschen sind bei dem Anschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg getötet worden, 49 weitere wurden verletzt. Für die Tat verantwortlich ist nach Erkenntnissen der Behörden ein Selbstmordattentäter aus Kirgistan. Was ist bislang bekannt über den Anschlag in Russlands zweitgrößter Stadt, die als beliebter Touristenmagnet gilt?