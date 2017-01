Berlin/Bern Berliner Attentäter Amri hielt sich in der Schweiz auf  Ermittlungen zur Beschaffung der Tatwaffe dauern an

Berliner Attentäter Amri hielt sich in der Schweiz auf – Ermittlungen zur Beschaffung der Tatwaffe dauern an

Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri hat sich nach Medieninformationen längere Zeit in der Schweiz aufgehalten. Jetzt wird überprüft, ob auch die Tatwaffe von dort stammt.

Die Schweizer Ermittlungsbehörden seien derzeit intensiv dabei, Kontaktdaten zu überprüfen, die nach dem Anschlag auf Amris Mobiltelefon gefunden worden seien, berichtete das ZDF am Freitag. Konkret gehe es dabei um die Frage, ob der Tunesier sich die Tatwaffe – eine Pistole vom Typ Erma – in der Schweiz besorgt habe, hieß es in dem Bericht. Nach bisherigem Ermittlungsstand spreche vieles dafür, sagten Ermittler dem ZDF. In der Schweiz gibt es in manchen Städten eine rege Islamistenszene.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie im Zusammenhang mit Amri ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet habe. Das Verfahren sei auf Grundlage von Informationen ausländischer Behörden eröffnet worden, hatte die Anwaltschaft mitgeteilt. Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen das Verbot von Gruppen wie Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) und um die mögliche Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Behörden wurden ein Jahr zuvor alarmiert: Mitbewohner meldeten mutmaßliche Kontakte zum IS

Die Behörden wurden nach einem Pressebericht bereits ein Jahr vor dem Anschlag in Berlin wegen des späteren Attentäters Anis Amri gewarnt. Mitbewohnern in der Asylunterkunft Emmerich meldeten ihn im Dezember 2015 als Sympathisanten der Dschihadisten-Organisation Islamischer Staat (IS), wie die „Neue Ruhr Zeitung“ berichtete. Die Mitbewohner hätten sich anonym an die Ausländerbehörde des Kreises Kleve „wegen mutmaßlicher Kontakte zum sogenannten IS“ gewandt, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf die Kreisverwaltung Kleve. Diese Anzeige sei sofort der zuständigen Staatsschutzdienststelle in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet worden. Am 3. Dezember 2015 sei der Kreis Kleve „informell telefonisch darauf hingewiesen worden, dass Herr Amri im Fokus der Sicherheitsbehörden steht“.Bei dem Attentat mit einem gekaperten Lkw, an dessen Steuer Amri gesessen haben soll, waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Amri wurde am 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen.