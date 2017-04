St. Petersburg Berichte: Täter von St. Peterburg soll aus Zentralasien stammen

Bei einem der Täter des Terrorangriffs in der St. Petersburger U-Bahn soll es sich nach Medienberichten um einen Mann aus Zentralasien handeln.

„Es gibt eine Version, nach der die Bombe von einem Selbstmordattentäter getragen wurde“, sagte eine Quelle innerhalb der Sicherheitsbehörden der Agentur Interfax am Montagabend. Nach bisherigen Kenntnisstand soll der Mann 23 Jahre alt sein und radikal-islamistisch Verbindungen haben.Die staatliche Agentur Tass zitierte eine Quelle, nach der ein Mann und eine junge Frau aus Zentralasien in die Tat involviert sein könnten. Die Behörden hatten zunächst nach zwei Verdächtigen gesucht, die auf Bildern der Überwachungskameras im Metrobereich entdeckt wurden.Bei dem Anschlag am Montagnachmittag kamen mindestens elf Menschen ums Leben, 45 wurden verletzt. Bislang gingen die Behörden davon aus, dass der Anschlag nicht von einem Selbstmordattentäter verübt wurde. Präsident Waldimir Putin, der am Abend rote Rosen am Eingang der Metrostation Technisches Institut ablegte, sei über alle Entwicklungen informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Theorie über einen Selbstmordattentäter kommentierte er jedoch nicht.