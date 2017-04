Seoul Bericht: Schießübungen zum Armee-Jubiläum in Nordkorea

Bericht: Schießübungen zum Armee-Jubiläum in Nordkorea

Inmitten wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkorea nach Medienberichten massive Schießübungen abgehalten.

Bei den Übungen an der Ostküste nahe Wonsan habe die Volksarmee eine große Zahl von Artilleriegeschützen eingesetzt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise.

Die Übung zum offiziellen 85. Gründungstag der Volksarmee werde auch als Demonstration der Stärke gegenüber Südkorea und den USA verstanden, die ihrerseits Übungen der Seestreitkräfte vor der Ost- und Westküste begonnen haben.

Beide Länder halten regelmäßig gemeinsame Manöver aller Truppengattungen ab. Südkoreas Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte über die Übungen in Nordkorea zunächst nicht.

Nach zwei Atomversuchen und zahlreicheichen Raketentests durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr ist die Lage in der Region sehr angespannt. US-Präsident Donald Trump drohte im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm mehrfach mit einem Alleingang.

Am Dienstag traf das atomgetriebene Raketen-U-Boot „USS Michigan“ in der südkoreanischen Küstenstadt Busan ein. Das U-Boot habe sich jedoch nicht an den laufenden Seeübungen beteiligt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.