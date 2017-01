Politik Bericht: Gabriel will als Kanzlerkandidat antreten

Bericht: Gabriel will als Kanzlerkandidat antreten

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich einem Zeitungsbericht zufolge dazu entschieden, bei der Bundestagstagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat anzutreten.

Die Entscheidung sei nach zahlreichen internen Gesprächen und unter anderem auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder gefallen, berichtet die „Bild“-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf interne Parteikreise.Parteichef Gabriel hat das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Laut „Bild“-Zeitung hatte der Vizekanzler das „sichere Gefühl“, auch auf den SPD-Vorsitz verzichten zu müssen, wenn er nicht gegen Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) antreten wolle.Der SPD-Parteivorstand schrieb in einer Reaktion auf Twitter, es handele sich um „Spekulationen“. Es bleibe dabei, dass die Frage der SPD-Kanzlerkandidatur erst am 29. Januar entschieden werde.