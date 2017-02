Berlin Auswärtiges Amt bestätigt Hinrichtung deutscher Geisel

Das Auswärtige Amt hat die Ermordung der deutschen Geisel auf den Philippinen bestätigt und als grausamen Terrorakt verurteilt.

Der deutsche Segler Jürgen Kantner ist nach Erkenntnissen der Bundesregierung von seinen philippinischen Geiselnehmern getötet worden. Der Deutsche sei „von terroristischen Entführern auf den Philippinen barbarisch ermordet worden“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Nach „Wochen der Sorge“ bestehe nun „traurige Gewissheit“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einer „abscheulichen Tat“. Diese zeige, „wie gewissenlos und unmenschlich diese Terroristen vorgehen“, erklärte Merkel. „Wir alle müssen zusammenstehen und den Kampf gegen sie führen.“Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sprach von einer „terroristischen Tat“, die durch nichts zu rechtfertigen sei. „Wir sind zutiefst erschüttert über das unmenschliche und grausame Vorgehen der Täter“, erklärte der Außenamtssprecher. „Wir verurteilen die Ermordung des Deutschen in aller Schärfe.“ Zuvor war ein Video aufgetaucht, das die Enthauptung der Geisel zeigt. Der deutsche Segler war vor knapp vier Monaten von der philippinischen Islamistengruppe Abu Sayyaf entführt worden.