vor 9 Stunden dpa Berlin/Gaggenau Auftritte von türkischen Politikern in Deutschland: Ist ein Verbot überhaupt möglich?

Am Donnerstag will der türkische Justizminister Bozdag in Gaggenau auftreten, am Wochenende soll Wirtschaftsminister Zeybekci in Köln folgen, auch Staatschef Erdogan will wohl zu seinen Anhängern in Deutschland sprechen. Wäre ein Verbot von Wahlkampfauftritten ausländischer Politiker in Deutschland möglich?

