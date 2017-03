Zürich Auftritt in Zürich? Kanton will Wahlkampfauftritt von türkischem Außenminister verhindern

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu tritt nun auch in der Schweiz auf. Angesichts der Kontroverse um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland wollen die Behörden des Schweizer Kantons Zürich das nun verhindern.

Mevlüt Cavusoglu treffe sich am Sonntag in der Nähe des Flughafens von Zürich mit den Generalkonsuln in der Schweiz und Österreich, hieß es in einer diplomatischen Note der türkischen Botschaft, teilte das Außenministerium in Bern am Mittwoch mit. Danach wolle er Mitglieder der türkischen Gemeinschaft treffen. Einen Termin mit Schweizer Politikern gebe es bei dem Besuch nicht, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. In der Schweiz leben nach Schätzungen 120 000 Menschen türkischer Herkunft.Angesichts der Kontroverse um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland wollen die Behörden des Schweizer Kantons Zürich einen geplanten Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Zürich verhindern. Der Sprecher der Sicherheitsdirektion des Kantons, Urs Grob, sagte am Mittwoch, seine Behörde habe die Schweizer Regierung in einem Brief aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, „damit die für Sonntag in Zürich geplante Veranstaltung nicht stattfindet“.In einer Mitteilung verwies die Sicherheitsdirektion von Zürich auf „extrem kontroverse Diskussionen“ über den Besuch türkischer Regierungsvertreter in Deutschland. Es sei daher mit „massiven Demonstrationen“ zu rechnen, wenn Cavusoglu in die Schweiz komme. Selbst mit einem großen Polizeiaufgebot könnten die Behörden „nicht garantieren, dass die Veranstaltung ruhig und ohne Zwischenfälle verläuft“.Der Sprecher des Außenministeriums in Bern, Jean-Marc Crevoisier, bestätigte AFP den Eingang des Briefes. Das Außenministerium sowie das Justiz- und Polizeidepartment der Schweiz hätten von den zuständigen Behörden eine Analyse der Sicherheitslage gefordert. Über die nächsten Schritte werde erst entschieden, wenn diese Analyse vorliege.Nach Angaben der Regierung in Bern plant Cavusoglu keine Treffen mit Schweizer Behördenvertretern. Er wolle mit in der Schweiz und in Österreich eingesetzten türkischen Generalkonsulen zusammentreffen und danach in der Nähe des Zürcher Flughafens mit Vertretern der Türken in der Schweiz.Seit Tagen gibt es heftigen Streit zwischen Berlin und Ankara um die Auftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland. Sie wollen vor der Volksabstimmung am 16. April bei den türkischen Wählern in der Deutschland für die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung werben, mit der seine Machtbefugnisse deutlich gestärkt würden. Mehrere Auftritte wurden von deutschen Kommunalbehörden kurzfristig abgesagt, was in der Türkei auf harsche Kritik stieß.