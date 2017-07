„Ein Festival der Demokratie“ sollten die Proteste rund um den G20-Gipfel werden. Doch es kommt ganz anders. Ein gewalttätiger Mob marodiert durch das Schanzenviertel, über Stunden herrscht Anarchie. Zurück bleiben Erinnerungen an „bürgerkriegsähnliche Zustände“.

Der Geruch der Hamburger Chaostage liegt am Sonntagmorgen noch immer in der Luft. In einem ausgeplünderten Supermarkt ist wieder ein Glutnest entflammt, verbrannte Barrikaden kokeln vor sich hin, überall liegen kaputte Flaschen. Auf dem Weg zum Bäcker umkurven Anwohner auf ihren Rädern die Scherben. Andere sehen in der Straße Schulterblatt mit einem Kaffee in der Hand zu, wie die Stadtreinigung die Spuren der Zerstörung wegkehrt.

Doch die schwersten Ausschreitungen in der Hansestadt seit Jahrzehnten haben mehr als nur zerstörte Straßenzüge hinterlassen. Zurück bleibt vor allem Wut. Und Fassungslosigkeit. „Das war Bürgerkrieg. Die Leute wurden im Stich gelassen“, sagt Anwohner Jörg Müller (43), der mit seinem Sohn David im Schulterblatt gerade Brötchen gekauft hat. Und keiner übernehme dafür die Verantwortung. „Den Gipfel zu schützen, ist ein Ziel gewesen. Aber Anwohnern die bürgerkriegsähnlichen Zustände zu überlassen, geht gar nicht.“

Wie er denken viele nach den Gewaltexzessen, die sich über Tage vor ihrer Haustür abspielten. Die über allem thronende Frage: Wie konnte das passieren, wenn man weiß, dass es passiert? „Man hätte denken können, dass die Ausschreitungen so heftig werden“, sagt Anwohner Konstantin (27), seinen kleinen Sohn Noah im Arm haltend. Vor ihrem Haus hätten die Chaoten Barrikaden errichtet: „Da kriegt man schon Angst.“ Und er habe sich gefragt: „Gibt es noch Tote? Werden Häuser angezündet?“ Diese Eindrücke müssten die Leute erst einmal verarbeiten, ist Konstantin sicher: „Das bleibt in den Köpfen.“

In den Köpfen wird wohl auch bleiben, dass von Bürgermeister Olaf Scholz im Schanzenviertel lange nichts zu sehen war. Selbst nach der Orgie der Gewalt in der Nacht zu Samstag, als vermummte Chaoten Läden geplündert, Barrikaden angezündet sowie Polizisten attackiert und verletzt hatten, änderte der SPD-Politiker nicht seine Pläne. Er führte US-Präsidentengattin Melania Trump wie geplant durchs Rathaus, während fast zeitgleich der Chef der Drogeriekette Budnikowsky, Cord Wöhlke, den Tränen nahe das Trümmerfeld in der geplünderten Filiale im Schulterblatt anschaute. „Diese Bilder bleiben von G20 übrig (...) und verdrängen alles andere“, sagte Wöhlke.

Für die aufgebrachte Psychologin Silka Hagena (52) ist klar: „Ich finde, Herr Scholz sollte seinen Rücktritt einreichen.“ Denn Scholz habe vor dem G20-Gipfel mehrfach absolute Sicherheit versprochen. Selbst im Stadtteil Eimsbüttel habe sie fünf Nächte nicht mehr geschlafen. „Das ist Psychoterror auch für die Anwohner.“ Die Zusage von Scholz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den Opfern der Krawalle schnell helfen zu wollen, kann ihre Wut nicht mildern.

Andere blicken am Sonntagvormittag lieber nach vorn. Zwei Straßenmusiker stimmen schräg gegenüber vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“ Leonard Cohens Hymne „Hallelujah“ an. Ein Handwerker entfernt vor dem „Café Park“ die vor den Fenstern angebrachten Holzlatten. „Es muss wieder nach Leben riechen“, sagt Café-Mitarbeiter Shahram (43).

In den Nächten davor roch es anders, vielmehr stieg einem der Gestank von Zerstörung, sinnloser Gewalt und in Brand gesteckten Barrikaden aus Mülltonnen, Fahrrädern und Verkehrsschildern in die Nase. Vor allem am Freitagabend regierte der Mob auf der Schanze. Es herrschte Anarchie, der Staat schaute ohnmächtig zu. Erst nach Stunden griff die Polizei mit Spezialeinheiten massiv durch und sorgte für Ordnung.

Während Merkel und ihre mächtigen G20-Gäste in der Elbphilharmonie Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ lauschten, gingen draußen die Krawalle richtig los. Vermummte plünderten Läden, trugen alles raus, zerfetzten das Mobiliar, um es unter dem Jubel Schaulustiger auf der Straße ins Feuer zu werfen. Es brannte lichterloh. Hässliche Szenen gingen um die Welt. „Das war nicht das Bild vom Tor zur Welt“, sagt Kai Kistenmacher (59), als er am Sonntag durch das Schulterblatt läuft.

Und wieder die Frage: Wie kann es sein, dass etwa 1500 militante Gewalttäter eine ganze Straße zum rechtsfreien Raum machten, wenn die Sicherheitsbehörden doch rund 8000 gewaltbereite Linksextremisten erwartet hatten? Mit einer Erklärung tun sich alle schwer. Scholz räumt ein, dass er sein Sicherheitsversprechen nicht eingehalten hat. „Das ist sehr bedrückend, dass uns das nicht gelungen ist“, sagt er.

Und es ist für viele auch unverständlich, warum es in der Nacht zum Sonntag erneut zu einem Ausbruch der Gewalt kommt – wenn auch nicht so exzessiv wie 24 Stunden zuvor. Als Donald Trump und die anderen Staatsgäste längst wieder auf dem Heimweg sind, fliegen erneut Flaschen und Steine. Stundenlang liefert sich die Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel mit Hunderten Krawallmachern. Wieder Barrikaden, wieder Wasserwerfer und Tränengas, wieder brennende Autos. Die vorherigen Bilder des größtenteils friedlichen Protests bei zwei Großdemos mit Zehntausenden Teilnehmern geraten in den Hintergrund.

Eine erste Bilanz der Exzesse am Sonntagmittag: 476 verletzte Polizisten, 186 festgenommene und 225 in Gewahrsam genommene Menschen, dutzende zerstörte Autos, Schäden in Millionenhöhe.

Selbst die Hamburger Autonomen rund um die Rote Flora versuchen, sich von der „völlig sinnentleerten Gewalt“ am Freitagabend im eigenen Viertel zu distanzieren. Rote-Flora-Anwalt Andreas Beuth meint, viele der Gewalttäter seien aus dem Ausland gekommen. Die Polizei weist diese Distanzierung zurück und nennt die Rote-Flora-Vertreter „geistige Brandstifter“.

Dass die Hamburger Chaostage längst eine Staatsangelegenheit sind, zeigt sich auch daran, dass sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag gemeinsam mit Scholz über die Lage informiert und Sicherheitskräfte und Bewohner trifft. „Das, was ich gesehen habe an Bildern, erschüttert mich und macht mich fassungslos“, sagt Steinmeier. Und er lobt die Initiative „Hamburg räumt auf“, mit der Bürger ihre Stadt wieder auf Vordermann bringen wollen.

Klar ist: Die politischen Aufraumarbeiten werden länger dauern als jene in den Straßen und Geschäften. Scholz und sein Innensenator Andy Grote (SPD), der mit Blick auf die Proteste „ein Festival der Demokratie“ angekündigt hatte, dürften wohl manche ihrer Prognosen bedauern. Noch kurz vor dem Gipfel hatte Scholz dem Berliner „Tagesspiegel“ gesagt: „Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren.“ Damit lag er falsch.

Die Hamburger sind sich weitgehend einig: Den Gipfel in ihre Stadt zu holen, war ein Fehler. „So denkt die ganze Bevölkerung“, sagt Schanzen-Anwohner Horst (73).

37 Haftbefehle nach massiven Krawallen rund um G20-Gipfel

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind bisher insgesamt 37 Haftbefehle gegen Verdächtige erwirkt worden. Das sagte der Hamburger Einsatzleiter Hartmut Dudde. Den Angaben zufolge wurden insgesamt 476 Beamte verletzt.

73 Polizisten aus Baden-Württemberg bei G20-Krawallen verletzt

Die Zahl der Polizisten aus Baden-Württemberg, die bei den Krawallen zum G20-Gipfel in Hamburg verletzt wurden, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf 73 gestiegen. Zuvor hatte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntag noch von 54 Verletzten gesprochen. Nach den massiven Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in der Nacht zum Freitag hatte Baden-Württemberg 200 zusätzliche Polizeibeamte nach Hamburg geschickt. Zuvor waren in der Hansestadt bereits mehr als 800 Polizisten aus dem Südwesten im Einsatz gewesen.