Vilshofen Aufbruchstimmung im bayerischen Festzelt - Schulz begeistert Anhänger auch beim politischen Aschermittwoch

„Martin, Martin, Martin“, hallt es immer wieder durch das Festzelt - vor, während und nach der Rede von Martin Schulz beim politischen Aschermittwochder SPD in Vilshofen. Der Kanzlerkandidat begeistert auch in Bayern seine Anhänger. Nur wenige Kilometer vom Aschermittwochstreffen der CSU in Passau entfernt bemüht er sich, in seiner Partei den Glauben an einen Sieg bei der Bundestagswahl zu festigen.

Genüsslich wiederholt Schulz bei seinem Auftritt zwei Sätze, die bei seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten im Januar bei vielen noch eher für Schmunzeln sorgten: „Die SPD tritt an, stärkste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland zu werden, und ich trete an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.“ Einen Monat später liegt die SPD in Umfragen stabil über 30 Prozent und überflügelt dabei zum Teil sogar die Union. Sieben Monate vor der Bundestagswahl im September zeichnet sich ein lange nicht für möglich gehaltenes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.Dieses Umfragehoch muss Schulz in Vilshofen gar nicht direkt ansprechen. Es ist allen klar, dass es diese Zahlen sind, die sein Versprechen von einem SPD-Sieg plötzlich realistisch erscheinen lassen. Begeistert wird er deshalb schon am Mittwochmorgen empfangen. Als er zusammen mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und dem bayerischen SPD-Vorsitzenden Florian Pronold in das Festzelt kommt, jubeln ihm die Menschen stehend zu, schwenken SPD-Fahnen oder halten rote Schilder mit Aufschriften wie „Jetzt ist Schulz“ oder „Zeit für Martin“ in die Höhe.Dicht an dicht drängen sich tausende Menschen an den Biertischen unter dem blau-weiß geschmückten Zeltdach. 5000 Menschen sind nach SPD-Angaben nach Vilshofen gekommen - und damit nach Darstellung der Sozialdemokraten mehr als nach Passau zur CSU. Deren Generalsekretär Andreas Scheuer spricht von „gefühlt“ 10.000 Besuchern, was Schulz gern für eine Spitze gegen die Christsozialen aufnimmt: „Herzliche Grüße an die gefühlte Mehrheit von der realen Mehrheit“, ruft er unter dem Jubel seiner Anhänger. Dass die meisten Besucher im Festzelt für den neuen SPD-Hoffnungsträger nach Vilshofen kamen, ist auch dem Ehrengast aus Österreich klar. „Hier spricht die Vorband von Martin Schulz“, beginnt Bundeskanzler Kern seine Rede.Das Hoch der deutschen SPD sei kein „Strohfeuer“, sondern ein Feuer, dass „weiter, heller und höher lodern“ werde. Kern stellt den SPD-Kanzlerkandidaten schließlich noch in eine Reihe mit den früheren sozialdemokratischen Kanzlern Helmut Schmidt und Gerhard Schröder: „Schmidt, Schröder, Schulz - das hört sich doch wirklich logisch an.“ Schulz rückt später in seiner knapp einstündigen Rede wie bei vielen Auftritten vorher das Thema der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt, wendet sich aber auch entschieden gegen nationalistische Bestrebungen in Europa.Vor allem jedoch müht er sich, die Aufbruchstimmung in der SPD aufrecht zu erhalten. Selbstbewusst zeigt sich Schulz überzeugt, dass es für die SPD bei der Bundestagswahl am 24. September kein Erwachen wie nach dem in Deutschland nicht erwartetem Votum der Briten für einen EU-Austritt oder bei dem für viele Deutsche ebenso überraschenden Wahlsieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl geben werde: Bei der Bundestagswahl „gehen wir ins Bett und wachen auf mit dem Wahlsieg der SPD“.