London Auch Großbritannien verbietet Laptops im Flugzeug-Handgepäck - Deutschland plant kein Verbot

Großbritannien ist dem Vorbild der USA gefolgt und verbietet größere elektronische Geräte wie Laptops im Handgepäck auf vielen Flügen. Als Grund geben britische Medien die Terrorgefahr im Luftverkehr an. Deutschland will dagegen zur Zeit keine neuen Verbote erlassen.

Nach dem Laptop-Bann durch die US-Behörden hat auch die britische Regierung die Mitnahme von Laptops und Tablet-Computern im Handgepäck auf bestimmten Flügen verboten. Wie die britische Regierung am Dienstag mitteilte, sind von dem Verbot Flugreisende betroffen, die direkt aus Ägypten, Jordanien, dem Libanon, Saudi-Arabien, Tunesien oder der Türkei nach Großbritannien reisen. Betroffen sind Verbindungen von 14 Fluggesellschaften.Deutschland will dagegen zur Zeit keine neuen Verbote für die Mitnahme von Handgepäck in Flugzeugen erlassen. „Deutschland plant derzeit nichts Vergleichbares“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.