Attentäter Breivik klagt vor Europäischem Gerichtshof gegen "unmenschliche" Haft

Der rechtsradikale Attentäter Anders Behring Breivik hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen seine Haftbedingungen eingereicht.

Sein Anwalt Oystein Storrvik sagte am Donnerstag, die Isolationshaft des 77-fachen Mörders sei "erniedrigend" und "inhuman" und verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Zuvor war Breivik vor allen norwegischen Gerichtsinstanzen mit seiner Klage gescheitert.Der 38-Jährige, der sich inzwischen in Fjotolf Hansen umbenannt hat, hat in einem Hochsicherheitsgefängnis drei Zellen zur Verfügung. Er muss eine Haftstrafe von 21 Jahren verbüßen, die bis auf lebenslänglich verlängert werden kann.Am 22. Juli 2011 hatte Breivik weltweit für Entsetzen gesorgt: Als Polizist verkleidet tötete er 69 Teilnehmer eines Sommercamps der Sozialistischen Partei Norwegens, die meisten von ihnen waren Jugendliche. Kurz zuvor hatte er mit einer Bombe vor einem Regierungsgebäude in Oslo acht Menschen getötet.