Berlin Argumente für und wider die Rückkehr zur Wehrpflicht

Als die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, war die sicherheitspolitische Welt noch eine andere. Doch trotz einer Vielzahl neuer Risiken und Aufgaben sind die Befürworter der allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland in der Minderheit.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg plädiert für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Im Bundestag dürfte sich dafür zur Zeit aber wohl keine Mehrheit finden. Auch eine – wenn auch knappe – Mehrheit der Bevölkerung ist dagegen. Die Schweden gehen einen anderen Weg. Sie haben im vergangenen März beschlossen, die Wehrpflicht für alle – Männer und Frauen – ab 2018 wieder einzuführen. Hierzulande ist die Debatte durch den Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. wieder in Gang gekommen. Allerdings kam auch Franco A. einst als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr.

Argumente für und wider die Rückkehr zur Wehrpflicht:

PRO:

- Die Bundeswehr hat seit einigen Jahren Probleme, genügend gute Bewerber zu rekrutieren. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat deshalb eine „Attraktivitätsoffensive“ gestartet. Durch die Wehrpflicht würde nicht nur die Personalstärke der Bundeswehr wachsen. Es würden sich auch Menschen für eine Karriere bei der Bundeswehr entscheiden, die von sich aus erst einmal nicht auf die Idee kämen, eine Laufbahn beim Militär einzuschlagen.

- Wenn es keine Dienstpflicht gibt, besteht das Risiko, dass sich die Angehörigen der Truppe als eingeschworene Gemeinschaft fühlen. Durch die geringere Fluktuation können sich auch radikale Gruppen leichter bilden.

- In einem Papier des Verteidigungsministeriums aus der Amtszeit von Franz Josef Jung (CDU) mit dem Titel „Moderne Wehrpflicht für die Bundeswehr der Zukunft“ heißt es: „Sie fördert das Verständnis für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das Interesse an den Streitkräften sowie die Identifikation mit dem Auftrag der Streitkräfte.“

- Im Paket mit der Wehrpflicht würde vielleicht auch der Zivildienst zurückkehren. Menschen in Kliniken und Pflegeheimen sowie Menschen mit Behinderung könnten davon profitieren.

- Georg Pazderski, Mitglied im Bundesvorstand der AfD, sagt, die Abschaffung der Wehrpflicht habe „enorme Kosten verursacht und die Qualität entgegen allen Ankündigungen nicht verbessert“.

KONTRA:

- Einige Generäle sind froh über die Aussetzung der Wehrpflicht. Sie sagen: „Die Ausbildung von Leuten, die dann eh nicht lange zur Verfügung standen, hat früher viel Kapazität gebunden.“

- Die Bundeswehr ist heute durch die vielen Auslandseinsätze eine Armee mit einem anderen Anforderungsprofil als früher. Wehrpflichtige könnten für einige der neuen Aufgaben ohnehin nicht eingesetzt werden. Vor allem, wenn es darum geht, technisch anspruchsvolles Gerät zu bedienen und sich in fremden Kulturkreisen zurechtzufinden.

- Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD) sagt, er sehe bei der aktuellen sicherheitspolitischen Lage keine Notwendigkeit für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ähnlich sieht das auch der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte.

- Die Bundeswehr hat in den vergangenen zehn Jahren eine Reform nach der anderen mit gemacht. Von der Abschaffung der Wehrpflicht bis hin zum „dynamischen Verfügbarkeitsmanagement“ für militärisches Material, das Thomas de Maizière (CDU) in seiner Zeit als Verteidigungsminister eingeführt hatte und von dem von der Leyen jetzt wieder abgerückt ist. Eine erneute Reform würde zu viel Unruhe in die Truppe tragen.

- Die Bundeswehr war auch damals, als es die Wehrpflicht noch gab, kein wirklicher „Spiegel der Gesellschaft“. Denn wer politisch links tickte, leistete in der Regel lieber Ersatzdienst.