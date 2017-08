Berlin Angela Merkel stellt sich der Generation YouTube

Die Kanzlerin lässt sich von Internet-Stars interviewen. Damit will sie Erstwähler für sich gewinnen.

Wer hat Angela Merkel schon einmal sprachlos in einem Interview erlebt? Gibt es sowas überhaupt? Merkel, die selbst dann auf Fragen souverän antwortet, wenn sie kritischer Natur sind. Ja, das gibt es. Das passiert, wenn man vier YouTube-Stars die Gelegenheit gibt, der Kanzlerin eine Stunde lang Fragen zu stellen. Und genau dazu kam es gestern bei Video-Format „Deine Wahl“.

Das Interview wurde live auf Youtube übertragen

Die YouTube-Stars Ischtar Isik, Lisa Sophie (alias ItsColeslaw), Alexander Böhm (YouTube-Name AlexiBexi) und Mirko Drotschmann (bekannt unter MrWissen2Go) konnten jeder kurz mit der Kanzlerin sprechen. Die Bedingungen: Die Fragen sind zuvor nicht abgesprochen und das Interview wird live auf YouTube übertragen. Keine Premiere für die Kanzlerin. Schon 2015 hatte sie sich vom YouTuber LeFloid interviewen lassen. Dieser wurde danach allerdings oft kritisiert. Zu seichte und zu freundliche Fragen, so lautete damals der Vorwurf.

Die jetztigen YouTube-Stars wollen es besser machen. Sie haben sich vorbereitet, ihre Einstiegsfragen auswendig gelernt, versucht, kritisch nachzufragen, vergessen dabei aber nicht ihr Zielpublikum: Teenager und junge Erwachsene. Und so erklärt sich auch, dass AlexBexi, der meist Technik-Tipps gibt, die sonst so eloquente Kanzlerin für einen Moment aus dem Konzept bringen kann. „Wenn Sie die Möglichkeit hätten, jetzt ein T-Shirt zu bedrucken: Was stünde für ein Spruch drauf?“, fragt AlexiBexi die mächtigste Frau der Welt. Auf diese Frage ist Merkel alles andere als gefasst. „Ach du lieber Gott. Mein Spruch? Ich würde eine schöne Meereswelle drauf machen. Meinen Wahlkreis“, sagt sie schließlich.

Spätestens jetzt hat sie sich wieder gefangen. Auf die Frage nach ihrem Lieblings-Emoji hat sie sehr viel schneller eine Antwort: „Der Smiley“, sagt sie und macht das lächelnde Gesicht nach. „Wenn es gut kommt, noch ein Herzchen dran. Wenn’s mal nicht so gut ist, kann man auch mal die Schnute nehmen“, schiebt sie hinterher.

"Natürlich bringt Ihre Stimme was."

Die vier YouTuber stellen der CDU-Politikerin nicht nur unterhaltsame Fragen. Es geht auch um Themen, die die Jugend in Deutschland bewegen. Ischtar Isik, die sich sonst mit den Themen Mode und Alltagsproblemen beschäftigt, will wissen, welchen Wert ihre Stimme überhaupt hat. Sie dürfe mit ihren 21 Jahren zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl abstimmen, fühle sich manchmal jedoch irrelevant. „Natürlich bringt Ihre Stimme was. Die bringt genau so viel wie die einer 60-Jährigen“, erwidert Merkel. Isik habe allerdings oft das Gefühl, dass der Kontakt der Politik zu den jungen Menschen verloren gegangen sei.



Der 21-jährige YouTube-Star spricht damit bestimmt vielen ihrer Fans und einer ganzen YouTube-Generation aus dem Herzen. Aber auch ihr selbst liegt etwas auf dem Herzen. Man hätte ihr als Mode-Bloggerin nicht zugetraut Angela Merkel zu interviewen. Den Vorwurf findet Merkel „ziemlich blöd“ und „absurd“. Sicherlich eine taktische Antwort von der Kanzlerin. Es gilt ja auch, die Fans der Bloggerin als potenzielle Wähler zu gewinnen.

Um Bildungspolitik, ein weiteres Thema, das vor allem junge Wähler betrifft, kümmert sich YouTuberin Lisa Sophie. Sie bloggt regelmäßig über Teenagersorgen. Kein Wunder also, dass sich ihre Fragen auf das Thema Schule konzentrieren. Vor allem um die Frage: Warum kann es nicht einen einheitlichen Lehr- und Prüfungsplan in Deutschland geben? Merkel nimmt das Thema ernst – Hoffnung machen, dass es Änderungen gibt, kann sie nicht.



Gute Fragen zu außenpolitischen Themen hat Mikro Drotschmann: zur Türkei-Krise, Nordkorea, Trumps seltsamen Tweets und Flüchtlingen. Aber die Antworten von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind besser – zumindest besser einstudiert. Souverän spult sie ihre routinierten Antworten ab. Dem YouTuber gelingt es kaum kritisch nachzuhaken. Nochmal aus dem Takt bringen, das lässt sich die Kanzlerin eben kein zweites Mal.



Wer sind eigentlich die YouTuber? Ischtar Isik ist seit 2010 bei YouTube und hat inzwischen mehr als 1,1 Millionen Abonnenten. Sie plaudert in ihren Videos über Beauty, Fashion und Lifestyle. Die 21-Jährige schminkt sich vor laufender Kamera, präsentiert (werbewirksam) ihre Lieblingsprodukte oder berichtet aus ihrem Alltag mit Bruder oder Freund. Zu ihren Twitter-Followern zählt sogar das Teenie-Idol Justin Bieber.

So verfolgte die Twitter-Welt das Interview:

"Danke Frau Merkel, dass Sie hier waren und mir die Zeit genommen haben" Vermutlich der wahrste Versprecher #DeineWahl — Elaine Marley (@Mrs_Marley) 16. August 2017

Der @alextv stellt die Fragen gut und direkt + hakt nach! Gefällt mir, würde gern mehr als 10 Minuten von ihm sehen! #deinewahl — Unge (@unge) 16. August 2017

Seltsam, wenn #Youtuber betonen, #Merkel Fragen nicht vorher vorzulegen - ist bei Interviews klassischer Medien, PKs genauso, #DeineWahl — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) 16. August 2017

Finde es schade, dass Merkels Statements nicht hinterfragt werden. Mal schauen, wie es weitergeht ???? #DeineWahl — Lukas L. (@LukasLober) 16. August 2017

#DeineWahl schönes Programm gestaltet. Für das erste mal in diesem Format nicht schlecht. ? — Frank (@BonnerJung74) 16. August 2017

Ich nehme jetzt die Audiospur und verkaufe sie als "CDU-Wahlprogramm 2017 - Das Hörbuch" (jetzt: Ohne Kritische Fragen)#DeineWahl — Leon Tanzki (@Radioholiker) 16. August 2017

...und am Ende gibts Blumensträuße nur für die Damen! Willkommen auf youtube im Jahr 2017.... #deineWahl — Arne (@ArneAlarm) 16. August 2017

Ich finde du hast das richtig gut gemacht @IschtarIsik ! Ich fand deine Fragen super! ? #DeineWahl — haaraas (@Sarahmagali) 16. August 2017

@IschtarIsik du hast das so toll und sehr souverän gemeistert! Sehr stolz ???#DeineWahl — pauline (@LineApegirl) 16. August 2017

"Ich will keine Produktwerbung machen."



Ich glaube, Merkel hat das Prinzip von Youtube nicht ganz verstanden. #deinewahl — hauk·e (@hake21) 16. August 2017

Dieses #DeineWahl war ja absolutes Nischenprogramm: weniger als 60.000 Zuschauer in der Spitze — Doerthe Reimut (@La_Mut) 16. August 2017

Ich würde mir so ein Format auch mit anderen Spitzenkandidaten wünschen. #deinewahl — Koko (@kokovonkosmo) 16. August 2017

