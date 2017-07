Vor einem Jahr erschütterte eine beispiellose Serie von Terror- und Gewalttaten Deutschland und Frankreich. Auftakt war der Terroranschlag von Nizza. Wir blicken zurück auf zwei Wochen im Sommer 2016.

Wochen der Angst: Vor einem Jahr erschütterte eine beispiellose Serie von Terror- und Gewalttaten Deutschland und Frankreich. Nizza, Würzburg, München, Reutlingen, Ansbach - diese Namen stehen für eine bis dahin beispiellose Reihe von Terror- und Gewaltakten im Sommer 2016. Nicht genug: Zur selben Zeit wird in Türkei ein Militärputsch blutig niedergeschlagen. Der Juli 2016 im Rückblick.Am Abend des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli rast ein Mann in der Küstenstadt Nizza mit einem Lastwagen in die feiernde Menschenmenge und tötet 86 Erwachsene und Kinder.Der Anschlag sorgt weit über Frankreichs Grenzen hinaus für Entsetzen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert den Anschlag für sich. Bis heute haben die Ermittler aber keine Verbindung zwischen dem 31-jährigen Angreifer und der Miliz herstellen können. Über den Anschlag und die Ereignisse am Tag danach haben wir auf SÜDKURIER Online im Liveticker berichtet, den Sie hier nachlesen können Teile des türkischen Militärs putschen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. In den Straßen der Hauptstadt Ankara und in Istanbul spielen sich dramatische Szenen ab . Auf CNN Türk ist live zu sehen, wie der Sender von Soldaten übernommen wird:Der Putsch wird niedergeschlagen, zehntausende Türken stellen sich den Panzern nach einem Aufruf Erdogans entgegen. Seither ist es um die Türkei einsam geworden: Die Beziehungen zu den westlichen Verbündeten sind angespannt, und zu Nachbarn wie Syrien, Irak und Ägypten ist das Verhältnis bestenfalls frostig.Mit Axt und Messer verletzt ein 17 Jahre alter Flüchtling vier Fahrgäste in einer Regionalbahn und auf seiner Flucht eine Spaziergängerin. Polizisten erschießen den Attentäter, der sich in einem Video als Kämpfer des IS bezeichnete und als Afghane ausgab.Ein 18-Jähriger läuft am Olympia-Einkaufszentrum Amok. Er erschießt neun Menschen und sich selbst.Die Pistole hatte er im Darknet erworben, einem anonymen Teil des Internets. Sein Motiv war den Ermittlern zufolge Rache für erlittenes Mobbing. Auch über die aktuellen Entwicklungen in München haben wir Sie vor einem Jahr auf SÜDKURIER Online im News-Ticker auf dem Laufenden gehalten.Bei einem Musikfestival zündet ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien eine Rucksackbombe und stirbt. Ihm drohte die Abschiebung nach Bulgarien. Die Terrormiliz IS bekennt sich zu ihrem „Soldaten“.Ein syrischer Asylbewerber (21) läuft Amok. Aus Eifersucht bringt er seine Freundin (45) auf offener Straße mit einem Messer um und verletzt weitere Menschen. Das Urteil des Tübinger Landgerichts: lebenslange Haft.In Saint-Étienne-du-Rouvray nahe Rouen nehmen zwei Terroristen während der Morgenmesse in einer Kirche Geiseln und töten den Priester. Polizisten erschießen die Angreifer. Der IS reklamiert die Tat für sich.