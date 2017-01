Washington America first und Rede eines Populisten: Zitate zu Trumps Start

Zum Ende seiner Antrittsrede streckt Donald Trump die Faust kämpferisch in die Höhe. Es ist eine Kampfansage, die weltweit viele Reaktionen mit sich bringt.

Die wichtigsten Zitate von Donald Trump als Präsident

Reaktionen auf Trumps Start

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

Liebe USA, stay the land of the free and the home of the brave. #Inauguration #Trump — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) January 20, 2017

Rede eines Populisten. Grenzen dicht machen, Amerika zuerst und das Blut der Patrioten. Mir ist sehr kalt. #Trump #Inauguration — K. Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) January 20, 2017

A very strong speech by @POTUS. He means it. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 20, 2017

Zum Ende seiner Antrittsrede streckt Donald Trump die Faust kämpferisch in die Höhe. Die Geste des frischgekürten 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten passt zu seiner Ansprache - sie ist eine Kampfansage. Der 70-Jährige sagt der Washingtoner Elite den Kampf an, die vor der Westfassade des Kapitols versammelt um ihn herumsitzt. Und er kündigt eine rigorose Durchsetzung der US-Eigeninteressen in der Welt an, indem er seinen Kampagnenslogan zitiert: