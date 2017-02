Paris Altes Interview von Penelope Fillon wirft neue Fragen auf

Präsidentschaftskandidat Fillon steht wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau massiv unter Druck. Laut einem Fernsehsender hatte Penelope Fillon 2007 selbst gesagt, sie sei nie die Assistentin ihres Mannes gewesen.

Ein altes Interview hat die Vorwürfe gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon weiter befeuert. Seine Frau Penelope Fillon sagte laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehens im Mai 2007: „Ich bin niemals seine Assistentin gewesen, oder was auch immer in der Art.“ Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Penelope Fillon jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin ihres Mannes aus der Parlamentskasse bezahlt wurde. Die Justiz prüft Vorwürfe der Scheinbeschäftigung, die den lange als Favoriten gehandelten Konservativen schwer belasten.

Der Anwalt Penelope Fillons erklärte, der Satz sei aus dem Zusammenhang gerissen. Er stammt aus einem Video-Interview der britischen Zeitung „Sunday Telegraph“, das der Sender France 2 sich beschaffte, Auszüge sollten am Donnerstagabend ausgestrahlt werden.

Die Frau des damals gerade zum Premierminister ernannten Politikers sagte laut Vorabmeldung des Senders weiter: „Ich habe mich auch nicht um seine Kommunikation gekümmert.“

Ihr Anwalt Pierre Cornut-Gentille bedauerte in einer Mitteilung, dass während einer laufenden Untersuchung „so bewusst isolierte und aus ihrem Kontext gerissene Sätze derart medial ausgeschlachtet werden“.

Penelope Fillon habe damals deutlich machen wollen, dass sie ein anderes Verständnis von ihrer Rolle habe als die Frau des damaligen britischen Regierungschefs Tony Blair. Seine Mandantin habe den Ermittlern alle Informationen gegeben, um ihre Tätigkeit nachzuweisen.

Auch François Fillon hatte den Vorwurf der Scheinbeschäftigung mehrfach zurückgewiesen und betont, dass seine Frau wirklich für ihn gearbeitet habe. Laut „Le Canard Enchaîné“ soll Penelope Fillon für die Tätigkeit bei ihrem Mann und dessen Nachfolger in der Nationalversammlung insgesamt rund 831 000 Euro erhalten haben. Sie soll unter anderem in der Zeit von 1998 bis 2002 für ihren Mann angestellt gewesen sein.

Auch in Fillons eigener Partei gibt es inzwischen Stimmen, es sollte über einen anderen Spitzenkandidaten nachgedacht werden. 17 führende Parlamentarier bekundeten Fillon allerdings in der Zeitung „Le Figaro“ ihre Unterstützung und kritisierten, er werde seit einer Woche an den „medialen Pranger“ gestellt.

Der 62-Jährige setzte seinen Wahlkampf am Donnerstag mit einem Besuch in den Ardennen fort. Der Kandidat und seine Verbündeten kritisieren die anhaltenden Vorwürfe als Kampagne und äußerten mehrfach den Vorwurf, dass politische Gegner dahinter stünden.

Die Justiz prüft auch die Beschäftigungsverhältnisse zweier Kinder Fillons, wie die Zeitungen „Le Monde“ und „Le Parisien“ am Donnerstag berichteten. Fillon selbst hatte in einem TV-Interview erzählt, dass er in seiner Zeit als Senator zwei seiner Kinder bezahlt hatte.

Fillons Anwalt Antonin Lévy bestätigte im Sender Public Sénat, dass die Kinder ebenfalls von den Ermittlern befragt werden sollen.